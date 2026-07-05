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FRANCE

ASSE Mercato : le FC Nantes reprend espoir pour Corredor ! 

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 08:40
Killian Corredor (Darmstadt)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans le viseur de l’ASSE et du FC Nantes sur ce mercato estival, Killian Corredor (Darmstadt, 25 ans) n’a toujours pas tranché pour son avenir. 

Le FC Nantes peut toujours y croire pour Killian Corredor. Si les Verts semblaient avoir pris une longueur d’avance, la bataille est loin d’être terminée pour l’attaquant de 25 ans.

Corredor n’a pas encore choisi entre l’ASSE et le FC Nantes

Selon Emmanuel Merceron, le FC Nantes conserve de réelles chances de rafler la mise au sujet de l’attaquant de Darmstadt malgré une puissance financière inférieure à celle de l’ASSE

« Corredor aime Geoffroy-Guichard, mais il aime aussi la Beaujoire visiblement. Le FC Nantes part derrière Sainté financièrement, mais le deal n’est pas mort encore. Honnêtement, je pense qu’ils peuvent l’arracher », a expliqué le spécialiste du FC Nantes sur X. 

« Il aime aussi la Beaujoire »

Cette déclaration relance totalement le suspense autour de l’avenir de l’ailier offensif. L’ASSE peut toujours compter sur l’attractivité de Geoffroy-Guichard et sur un projet sportif qui séduit le joueur. Mais le FC Nantes, désormais dirigé par Michel Der Zakarian, n’a visiblement pas abandonné l’idée de l’attirer.

Tant qu’aucun accord définitif ne sera trouvé, les Canaris continueront d’espérer renverser la tendance. Le dossier Killian Corredor pourrait ainsi devenir l’un des feuilletons majeurs de ce mercato entre deux prétendants historiques du football français.

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