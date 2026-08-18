Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le mercato de l’ASSE est calme au rayon des arrivées, le secteur des départs pourrait s’accélérer prochainement.

Le mercato de l’ASSE pourrait enfin connaître quelques mouvements. Pour l’instant, les arrivées se font attendre, mais plusieurs dossiers concernant les départs commencent à bouger.

Moueffek : la piste turque refroidie ?

Selon Peuple Vert, Erzurumspor s’était intéressé à Aïmen Moueffek. Le club turc semblait donc représenter une possible porte de sortie pour le milieu stéphanois. Mais la situation a rapidement évolué. Erzurumspor a finalement bouclé l’arrivée d’Elisha Owusu, milieu de terrain de l’AJ Auxerre. De quoi sérieusement refroidir la piste menant à Moueffek ? Difficile encore de l’affirmer, mais l’arrivée d’Owusu pourrait effectivement remettre en question les intentions du club turc. Le dossier reste donc à surveiller.

Stassin : le marché des numéros 9 enfin prêt à s’emballer ?

C’est surtout la situation de Lucas Stassin qui connaît les plus gros rebondissements. Assez peu sollicité durant le mois de juillet, l’attaquant belge voit désormais les intérêts se multiplier. Selon Peuple Vert, Benfica, Ipswich Town et Hull City se sont notamment renseignés sérieusement sur sa situation. D’autres clubs, en France comme en Italie, seraient également présents. Une évolution qui n’a rien d’anodin. Le marché des numéros 9 commence enfin à se débloquer et plusieurs clubs cherchent désormais à finaliser leur recrutement offensif. Cette situation permet à Stassin de retrouver progressivement une place sur les short-lists des formations intéressées.

Du côté de l’ASSE, la cellule de recrutement ne reste évidemment pas inactive. La multiplication des discussions autour de Lucas Stassin aurait poussé les dirigeants à activer certaines pistes offensives. L’objectif est simple : anticiper un éventuel départ du Belge. Si Stassin venait à quitter le Forez, un nouveau renfort offensif serait recruté pour compenser son départ. Pour l’instant, aucun nom ne filtre concernant cette éventuelle succession. Mais le fait que certaines pistes aient déjà été activées montre que l’ASSE se prépare à différents scénarios.

Ekwah : toujours dans le flou

La situation de Pierre Ekwah est beaucoup plus figée. L’intérêt de Getafe ne se serait finalement limité qu’à une simple prise de renseignements. Depuis, le dossier n’aurait pas réellement avancé. Le milieu de terrain reste donc dans une situation particulièrement incertaine. Compte tenu de sa situation actuelle, il semble difficile de l’imaginer retrouver prochainement le maillot vert. Mais tant qu’aucune solution n’est trouvée, son avenir reste en suspens.