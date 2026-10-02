FC Nantes : coup dur pour les futurs repreneurs, un projet majeur déjà compromis

Alors que la vente du FC Nantes se précise, les futurs repreneurs savent déjà qu’ils devront composer avec une contrainte majeure autour de la Beaujoire.

Le possible changement de propriétaire du FC Nantes ne devrait pas bouleverser, dans l’immédiat, la situation de la Beaujoire. Réunie en conseil métropolitain ce vendredi, Nantes Métropole a été interrogée sur l’avenir du club et de son stade, alors qu’un accord de vente aurait été conclu entre la famille Kita et un consortium représenté par Paulo Tavares. La transaction doit encore franchir plusieurs étapes, dont l’examen par la DNCG.

La Beaujoire reste un point fixe

C’est surtout sur le dossier du stade que la réponse de la Métropole est particulièrement claire. Emmanuel Terrien, vice-président chargé des sports et des équipements sportifs, a indiqué que « toute évolution du foncier de la Beaujoire nécessiterait une modification du PLU », avant d’ajouter que ce scénario « n’est pas d’actualité, ni aujourd’hui, ni demain », comme le rapporte L’Équipe.

Autrement dit, un éventuel repreneur du FC Nantes ne pourra pas compter, à court terme, sur une transformation du foncier autour de l’enceinte pour développer un nouveau projet immobilier ou sportif. Le PLUm, qui fixe les règles d’utilisation des sols dans les 24 communes de la métropole, encadre en effet les possibilités de construction et d’aménagement.

La collectivité entend par ailleurs rester propriétaire de la Beaujoire et continuer à investir dans l’équipement. Dans son budget 2026, Nantes Métropole prévoit notamment 4 millions d’euros de travaux au stade, consacrés à la réparation de désordres structurels dans la tribune Loire.

Pas de grand chantier ni de départ programmé

Cette position constitue un sérieux point de départ pour les futurs propriétaires du FC Nantes : ni rénovation d’envergure portée par la Métropole, ni changement de site ne sont actuellement sur la table.

Le contraste est important avec les ambitions affichées par Waldemar Kita au cours de son mandat. En 2019, Nantes Métropole avait déjà mis fin au projet de cession d’une parcelle destinée au projet de nouveau stade associé au YelloPark. La collectivité avait alors réaffirmé qu’elle resterait propriétaire de la Beaujoire et qu’elle poursuivrait les travaux d’entretien et d’amélioration nécessaires.

Pour le futur propriétaire, le message est donc limpide sur le plan foncier : le FC Nantes changera peut-être de propriétaire, mais pas de cadre immobilier dans l’immédiat.