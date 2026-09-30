FC Nantes : énorme retournement, Waldemar Kita pourrait rester au club !

Le rachat du FC Nantes par Paulo Tavares est désormais soumis à l’examen de la DNCG, avec une conséquence déjà annoncée : en cas de refus, Waldemar Kita resterait aux commandes des Canaris.

Le dossier de vente du FC Nantes entre dans sa phase décisive. Selon les informations communiquées par Jacky Bonnevay sur Canal+ Foot, un accord de principe aurait bien été signé entre Waldemar Kita et le projet porté par Paulo Tavares. Mais le propriétaire nantais attend désormais que les repreneurs démontrent à la DNCG qu’ils disposent des garanties financières nécessaires pour assurer la pérennité du club.

Et c’est précisément là que se situe le principal enjeu des prochains jours.

Waldemar Kita resterait au FC Nantes en cas de refus

Toujours selon Jacky Bonnevay, qui affirme avoir échangé avec Waldemar Kita, le propriétaire du FC Nantes lui aurait confirmé une information importante : si la DNCG ne valide pas le projet de reprise de Paulo Tavares, il restera à la tête du club.

Autrement dit, malgré l’accord de principe annoncé, la vente n’est pas encore définitivement acquise. Le passage devant l’instance de contrôle constitue désormais une étape déterminante pour permettre au projet Tavares d’aller au bout. « Malgré cela, Jacky Bonnevay confirme l’énorme ras le bol de Waldemar Kita », a néanmoins rajouté Emmanuel Merceron.

Une vente encore conditionnée aux garanties financières

Le projet de Paulo Tavares, qui s’appuie notamment sur des investisseurs français, portugais et luxembourgeois, serait valorisé autour de 100 millions d’euros hors bonus selon les informations de L’Équipe. Cependant, Canal+ parle plutôt d’une somme de 70M€.

Mais l’accord trouvé entre les parties ne suffit donc pas encore à officialiser le changement de propriétaire. La capacité financière du projet et sa solidité seront scrutées par la DNCG.

Pour le FC Nantes, deux scénarios sont désormais clairement identifiés : la validation du projet Tavares ouvrirait la voie au changement de propriétaire ; son rejet laisserait Waldemar Kita aux commandes. Le prochain rendez-vous avec la DNCG s’annonce donc comme le véritable tournant de ce dossier de vente.