FC Nantes : les dernières étapes avant de dire au revoir aux Kita !

La fin de l’ère Kita se rapproche au FC Nantes. Selon Ouest-France, un accord a été signé avec le groupe d’investisseurs emmené par Paulo Tavares pour une opération estimée à 125 millions d’euros, bonus compris. Mais avant le changement effectif de propriétaire, plusieurs étapes restent à franchir.

Les supporters nantais peuvent commencer à entrevoir un tournant historique. À la tête du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita a franchi une étape majeure vers la cession du club. Selon les informations publiées lundi soir par Ouest-France, un accord a été signé avec un consortium conduit par Paulo Tavares.

Après près de 18 mois de discussions, le projet aurait donc résisté aux rebondissements sportifs, y compris à la relégation des Canaris en Ligue 2. Le départ de la famille Kita n’a jamais semblé aussi proche. Pour autant, la signature annoncée ne signifie pas encore que les clés du FCN ont changé de mains.

Un accord à 125 millions d’euros et des garanties financières

D’après Ouest-France, Waldemar Kita a signé un « put », autrement dit une option de vente, avec un groupe composé majoritairement d’investisseurs français, mais également luxembourgeois et portugais.

Le montant annoncé atteint 125 millions d’euros, bonus compris. La famille Kita aurait aussi obtenu des garanties financières : environ 30 millions d’euros seraient déjà bloqués sur un compte en vue du passage devant la DNCG.

Des éléments qui donnent du poids au projet porté par Paulo Tavares. Mais plusieurs conditions doivent encore être remplies avant la réalisation définitive de l’opération.

Le CSE, premier passage avant la suite

La prochaine étape concerne les salariés du FC Nantes. Le Comité social et économique doit être informé et consultésur le projet de reprise et ses conséquences.

Les représentants du personnel pourront ainsi prendre connaissance des contours de l’opération et rendre leur avis. Celui-ci reste consultatif : le CSE ne décide pas lui-même de la vente du club.

Cette phase constitue néanmoins un passage important du processus. Derrière le changement d’actionnaire, ce sont aussi l’organisation et l’avenir de l’entreprise FC Nantes qui se dessinent.

La DNCG attend les investisseurs au tournant

Les candidats à la reprise devront ensuite présenter leur projet devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

Ce rendez-vous permettra d’examiner les moyens des investisseurs, les garanties apportées et la solidité du projet. Pour un club désormais en Ligue 2, la question du financement sera forcément centrale.

Les quelque 30 millions d’euros qui auraient déjà été bloqués constituent un élément du dossier. Mais les futurs propriétaires devront également démontrer leur capacité à accompagner le FC Nantes dans la durée.

Pour les supporters, ce passage sera particulièrement attendu : l’espoir d’un changement doit s’appuyer sur un projet financièrement crédible.

Le « closing », moment décisif du départ des Kita

Une fois les différentes étapes franchies et les conditions de l’accord satisfaites, viendra le moment décisif : le « closing », c’est-à-dire la réalisation définitive de la vente.

La signature d’un accord et le transfert effectif du club sont deux moments distincts. C’est lors de cette dernière phase que peuvent intervenir les opérations prévues pour finaliser la cession, notamment le transfert des fonds et des titres.

C’est donc à ce stade que le FC Nantes changera réellement de propriétaire. Jusque-là, un obstacle ou une condition non remplie peut encore retarder, voire remettre en cause, l’opération.

Les Canaris se rapprochent de la sortie de l’ère Kita, mais la ligne d’arrivée reste à franchir.

Une nouvelle direction commence déjà à se dessiner

À la tête du projet, Paulo Tavares, intermédiaire franco-portugais de 62 ans et dirigeant de Phenix Sports Invest, pourrait occuper une place importante dans le futur organigramme, selon Ouest-France.

Plusieurs noms circulent également : Charles Kashema pour le poste de directeur exécutif, Eric Stoffelshaus pour la direction sportive et Jérôme Champagne comme possible président exécutif. Des pistes qui restent à confirmer.

Après plus de 19 ans sous la présidence de Waldemar Kita, les supporters nantais voient ainsi se profiler une nouvelle page de l’histoire du club. L’accord annoncé rapproche cette perspective, mais les prochaines étapes seront déterminantes.

À Nantes, les adieux aux Kita se préparent. Ils attendent encore leur acte final.