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FRANCE

FC Nantes : Kita a deux plans B pour la vente en cas d’échec avec Tavares !

Par Fabien Chorlet - 29 Sep 2026, 22:00
Waldemar Kita (FC Nantes)

Alors que la vente du FC Nantes à Paulo Tavares reste encore à finaliser, deux autres projets de rachat seraient toujours en course.

Comme révélé ce lundi par Télé Nantes et les journalistes du podcast Sans Contrôle, la vente du FC Nantes pourrait entrer dans sa dernière ligne droite. Waldemar Kita serait sur le point de céder le club à Paulo Tavares, ancien agent de joueurs devenu entrepreneur et intermédiaire dans le football. Un accord aurait même été trouvé entre les différentes parties autour d’un montant de 125 millions d’euros, bonus compris. Mais un dernier obstacle, et pas des moindres, resterait à franchir : les fonds nécessaires à la finalisation de l’opération doivent encore être apportés. Tant que l’argent n’est pas arrivé, le rachat des Canaris ne peut donc pas être considéré comme définitivement bouclé.

Deux autres projets de rachat toujours en course !

Mais Waldemar Kita aurait déjà deux solutions de repli en cas d’échec du projet porté par Paulo Tavares. Selon Simon Reungoat, journaliste d’Hit West, deux autres projets de rachat seraient toujours intéressés par le FC Nantes. « Si ça ne le fait pas, il y a encore d’autres projets en cours. Celui-ci est le plus près de se conclure, mais d’autres projets sont encore intéressés par le FC Nantes. On aura l’occasion d’en reparler mais deux autres projets sont en course, mais un peu loin pour l’un d’entre eux, c’est vrai », a-t-il révélé dans la dernière émission du podcast Sans Contrôle.

Paulo Tavares conserverait donc une longueur d’avance pour racheter le FC Nantes, mais Waldemar Kita ne miserait pas tout sur ce seul dossier. « Mais si ça ne se fait pas, tout le monde a bien compris sur la place française et internationale que le FC Nantes est à vendre », a également ajouté Simon Reungoat. Autrement dit, même si le projet actuellement le plus avancé venait finalement à échouer, la vente du FC Nantes ne serait pas forcément remise en cause, puisque deux autres candidats resteraient dans la course. Après près de vingt ans à la tête des Canaris, Waldemar Kita semble donc disposer de plusieurs options pour passer la main.

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