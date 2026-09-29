Équipe de France : le salaire de Zidane a fuité, il a fait un choix fort !

Le salaire de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France a été dévoilé, avec une rémunération fixe de 300 000 euros brut par mois.

Depuis sa nomination comme sélectionneur de l’équipe de France en remplacement de Didier Deschamps, le salaire de Zinédine Zidane faisait forcément partie des sujets qui suscitaient le plus de curiosité. Plusieurs montants avaient circulé autour de la rémunération de l’ancien entraîneur du Real Madrid. Mais ce mardi, L’Équipe a dévoilé les détails du contrat signé par le champion du monde 1998 avec la Fédération française de football, et notamment le montant de son salaire fixe à la tête des Bleus.

Zidane touche 300 000 euros brut par mois

Selon les informations du quotidien sportif, Zinédine Zidane percevrait un salaire fixe de 300 000 euros brut par mois, soit environ 3,6 millions d’euros brut par an. Une rémunération identique à celle que percevait son prédécesseur Didier Deschamps. Mais une différence importante existerait entre les deux contrats : le nouveau sélectionneur de l’équipe de France aurait choisi de renoncer aux primes liées au droit à l’image. Celles-ci représentent environ 22 000 euros par match pour chaque joueur, tandis que le sélectionneur bénéficiait jusqu’ici de deux parts, soit environ 44 000 euros par rencontre.

Un choix qui permettrait notamment à Zinédine Zidane de conserver davantage de liberté vis-à-vis des sponsors de l’équipe de France, alors que l’ancien numéro 10 des Bleus possède déjà plusieurs contrats personnels avec des marques. Mais le salaire de Zinédine Zidane pourrait malgré tout grimper sensiblement grâce aux résultats sportifs. Son contrat prévoirait en effet des bonus plus importants lors des grandes compétitions internationales, notamment à l’Euro et à la Coupe du monde. La rémunération totale du sélectionneur français pourrait donc fortement varier en fonction du parcours des Bleus et des trophées remportés au cours de son mandat.