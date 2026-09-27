Belgique – France : la compo de Zidane a fuité, 3 changements au total

Après le succès obtenu en Turquie (0-1), Zinédine Zidane devrait modifier son onze face à la Belgique, avec trois changements attendus.

À quelques heures du choc entre la Belgique et la France, les contours du onze de départ des Bleus commencent à se préciser. Pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France, Zinédine Zidane devrait apporter plusieurs changements après la victoire obtenue vendredi en Turquie.

Le principal changement concerne évidemment l’attaque. Forfait après sa blessure au genou gauche contractée en Turquie, Kylian Mbappé a quitté le rassemblement et ne sera pas remplacé.

Doué testé en faux numéro 9

Lors de la dernière mise en place à Bruxelles, Zidane aurait notamment testé Désiré Doué en pointe, dans un rôle de faux numéro 9. Le jeune attaquant du PSG pourrait être accompagné de Michael Olise et Bradley Barcola dans le secteur offensif.

Au milieu, Eduardo Camavinga pourrait faire son entrée dans le onze, aux côtés de Rayan Cherki et Adrien Rabiot. En défense, Zidane devrait conserver une ligne proche de celle alignée en Turquie, avec Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix et Adrien Truffert. Pas de Diouf ou Da Cunha contrairement à ce qui avait été rapporté. Enfin, normalement…

Le onze probable des Bleus selon RMC Sport

Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Camavinga, Rabiot – Olise, Doué, Barcola.