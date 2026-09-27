RC Lens : la nouvelle pépite des Sang et Or a encore frappé !

Déjà buteur contre la Tunisie, Mohamed Seddik a récidivé avec l’Algérie U20 face à la Libye et participe activement au bon début de tournoi des jeunes Fennecs.

Mohamed Seddik n’en finit plus de se montrer. Après avoir inscrit le premier but de l’Algérie U20 lors du match nul face à la Tunisie (1-1), le jeune attaquant du RC Lens a encore trouvé le chemin des filets ce dimanche contre la Libye.

Titulaire, le Lensois a frappé à la 57e minute pour permettre à son équipe de prendre l’avantage. L’Algérie s’est finalement imposée 3-1, après avoir mené 3-0 avant la réduction du score libyenne dans les dernières secondes.

Seddik confirme avec l’Algérie U20

Cette nouvelle réalisation vient confirmer la belle dynamique du jeune Sang et Or depuis le début de la saison. Avec deux buts en deux rencontres dans ce tournoi UNAF, Mohamed Seddik s’est rapidement installé comme l’un des joueurs offensifs à suivre côté algérien.

Le Lensois avait déjà marqué les esprits avec le RC Lens en Youth League. Face au Slavia Prague, il avait inscrit l’unique but artésien malgré la défaite (2-1). Le but était intervenu à la 80e minute.

Le Maroc puis l’Égypte au programme

Avec désormais quatre points en deux matches, l’Algérie U20 a parfaitement relancé sa campagne après son nul initial contre la Tunisie. Le tournoi UNAF est particulièrement important puisque les deux premières équipes doivent décrocher leur qualification pour la prochaine CAN U20.

Mohamed Seddik et ses partenaires vont maintenant passer un nouveau test avec le Maroc, mercredi 30 septembre, avant de terminer face à l’Égypte, pays hôte, le 6 octobre.

Pour le RC Lens, les prochaines rencontres permettront donc de continuer à suivre la progression d’un jeune attaquant qui se montre déjà décisif aussi bien en club qu’en sélection.