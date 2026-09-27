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[10:00]RC Lens : les Sang et Or sont fixés sur leurs sanctions en Ligue des Champions !
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RC Lens : les Sang et Or sont fixés sur leurs sanctions en Ligue des Champions !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 10:00
Les supporters lensois pendant Slavia Prague - RC Lens

Pour le craquage de ses supporters face au Slavia Prague (2-3), le RC Lens a été sanctionné par l’UEFA.

Pour son retour en Ligue des Champions, le RC Lens avait frappé un grand coup en s’imposant sur la pelouse du Slavia Prague (2-3), au terme d’un scénario complètement fou. Menés au score en République tchèque, les Sang et Or avaient réussi à renverser la rencontre pour parfaitement lancer leur campagne européenne. Une soirée forcément particulière pour le RC Lens, qui retrouvait la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et les joueurs lensois avaient pu compter sur un soutien de poids puisque de nombreux supporters artésiens avaient effectué le déplacement jusqu’à Prague pour garnir le parcage visiteurs.

Dans les tribunes, les fans du RC Lens avaient donné de la voix tout au long de la rencontre. Plusieurs fumigènes avaient également été craqués dans le secteur réservé aux supporters lensois. Une ambiance bouillante qui avait accompagné la victoire des Sang et Or, mais qui n’est finalement pas restée sans conséquence. Quelques semaines après ce succès face au Slavia Prague, le club artésien a en effet été rattrapé par l’UEFA. L’instance européenne a décidé de sanctionner le RC Lens en raison du comportement de ses supporters.

Le RC Lens sanctionné par l’UEFA !

Pour usage d’engins pyrotechniques, le RC Lens a écopé d’une amende de 15 000 euros de la part de l’UEFA. Une première sanction financière à laquelle vient s’ajouter une autre menace, potentiellement beaucoup plus embêtante pour les supporters sang et or. Le parcage extérieur du RC Lens fait également l’objet d’une suspension avec sursis pendant deux ans. Les supporters lensois restent donc autorisés à accompagner leur équipe lors de ses prochains déplacements européens, mais le club artésien sera désormais sous la menace.

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Le RC Lens et ses supporters devront ainsi se montrer particulièrement vigilants lors des prochaines rencontres de Ligue des Champions à l’extérieur. De nouveaux incidents pourraient cette fois entraîner une sanction plus lourde et priver les Sang et Or du soutien d’une partie de leur public loin de Bollaert.

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