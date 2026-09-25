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RC Lens Mercato : le vrai prix de Mezian Mesloub est connu !

Par William Tertrin - 25 Sep 2026, 16:20
Mezian Mesloub (RC Lens)

La valeur de Mezian Mesloub vient de connaître une spectaculaire réévaluation.

C’est une évolution particulièrement spectaculaire pour Mezian Mesloub. Alors que Transfermarkt évaluait encore le jeune joueur du RC Lens à 500 000 euros, sa nouvelle valeur marchande atteint désormais 8 millions d’euros.

La progression est considérable : +7,5 millions d’euros en valeur absolue, soit une multiplication par 16 de l’estimation précédente.

Une hausse de 1 500 %

Cette nouvelle estimation place ainsi Mezian Mesloub parmi les jeunes joueurs dont la valeur a fortement progressé dans la mise à jour de Transfermarkt consacrée à la Ligue 1. Le site spécialisé explique cette évolution par les performances du Lensois, qui a continué à gagner en visibilité après ses débuts dans l’élite.

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À 16 ans, Mesloub voit donc sa cote passer symboliquement dans une autre dimension. En quelques mois, les 500 000 euros affichés par Transfermarkt ont laissé place à une estimation de 8 millions d’euros.

Il faut néanmoins rappeler qu’il s’agit d’une valeur marchande estimée par Transfermarkt, et non d’un prix de transfert officiel. Les 8 millions d’euros ne correspondent donc pas automatiquement à la somme qu’un club devrait débourser pour recruter le joueur, qui aura certainement pris encore de la valeur d’ici l’été 2027.

Pour le RC Lens, cette nouvelle valorisation constitue néanmoins un indicateur particulièrement révélateur de la progression de la cote de son jeune talent.

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