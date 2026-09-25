PSG Mercato : un maestro du Bayern et chouchou de l’OM envoyé à Paris !

Le profil d’Ismaël Saibari aurait parfaitement collé au PSG selon Walid Regragui, qui imagine le milieu marocain s’épanouir à Paris comme il le fait aujourd’hui au Bayern Munich.

Si l’OM a longtemps été associé à lui par le passé, le PSG aurait pu être une destination idéale pour Ismaël Saibari. C’est en tout cas l’avis de Walid Regragui, l’ancien sélectionneur du Maroc, qui connaît particulièrement bien le milieu offensif de 25 ans. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le technicien marocain a expliqué pourquoi le joueur du Bayern Munich aurait pu s’éclater sous les couleurs parisiennes.

Saibari, un profil taillé pour le PSG ?

« Saibari se serait éclaté au PSG ou au Barça », a notamment confié Regragui. L’ancien sélectionneur marocain met en avant l’intelligence de jeu de son ancien joueur, capable de multiplier les déplacements et de se mettre au service du collectif.

« Il se sacrifie pour l’équipe, dans ses mouvements, son pressing. C’est un joueur « à l’espagnole », un gros QI foot », détaille Regragui. Selon lui, Saibari possède surtout cette capacité à se déplacer dans la bonne zone pour offrir une solution à son partenaire, une qualité particulièrement précieuse dans les équipes qui monopolisent le ballon.

Le Marocain peut également évoluer à plusieurs postes. Regragui explique ainsi l’avoir utilisé comme l’un des deux milieux relayeurs, mais aussi sur les côtés : à droite, il pouvait notamment rentrer dans l’axe pour jouer comme un numéro 10.

Le Bayern a finalement raflé la mise

Si le PSG n’a donc pas accueilli Saibari, même si des rumeurs ont existé, le Bayern Munich a lui décidé de miser sur son potentiel. Le club bavarois a officialisé son arrivée en provenance du PSV Eindhoven l’été dernier, avec un contrat courant jusqu’en 2031 et un transfert estimé à 55 millions d’euros. Saibari sortait alors d’une saison particulièrement productive avec le PSV, avec 15 buts en championnat et 18 toutes compétitions confondues.

Désormais installé à Munich, le Marocain continue donc sa progression au plus haut niveau. Et les propos de Walid Regragui offrent forcément une perspective intéressante pour les supporters du PSG : selon son ancien sélectionneur, Saibari avait toutes les qualités pour réussir également à Paris.