À LA UNE DU 25 SEP 2026
[15:00]ASSE : Saint-Étienne explose le Top 10 des valeurs de Ligue 2, le FC Nantes et Reims bien représentés !
[14:40]OM : Balerdi déjà désigné meilleur défenseur de Serie A ?
[14:20]ASSE : Irvin Cardona en feu avant de retrouver Saint-Étienne !
[14:00]OL Mercato : la Juventus veut laisser Openda à Lyon, mais à une seule condition
[13:40]FC Nantes : Kita négocie avec l’homme qui voulait reprendre l’ASSE
[13:20]FC Barcelone : fin de la piste Julián Álvarez, le PSG a le champ libre !
[13:00]ASSE : Saint-Étienne au top en Ligue 2 et favori pour le titre ?
[12:40]FC Nantes : Paul Tavares à bord d’un hélicoptère, direction Nantes ?
[12:20]Vente OM : pourquoi Rodolphe Saadé pourrait être le dernier espoir
[12:00]ASSE : une pluie de milliards pour Tanenbaum, mais pas encore pour les Verts ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Balerdi déjà désigné meilleur défenseur de Serie A ?

Par Louis Chrestian - 25 Sep 2026, 14:40
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AS Roma, Leonardo Balerdi impressionne en Italie. Auteur d’une intervention spectaculaire face à Romelu Lukaku, le défenseur argentin a été mis en avant par son club sur les réseaux sociaux. Gian Piero Gasperini serait déjà sous le charme, au point de le comparer à Franco Baresi.

Leonardo Balerdi est-il en train de franchir un immense cap loin de Marseille ? Souvent critiqué pour ses erreurs sous le maillot de l’OM, le défenseur central argentin réalise des débuts particulièrement remarqués avec l’AS Roma.

Le club romain a publié sur son compte X une séquence montrant son joueur stopper Romelu Lukaku avec une autorité impressionnante. Alors que l’attaquant belge tentait de faire parler sa puissance, Balerdi est parfaitement intervenu pour mettre un terme à l’offensive adverse.

Un geste défensif spectaculaire que la Roma n’a pas hésité à valoriser. La vidéo a rapidement circulé et suscité de nombreuses réactions, notamment chez les supporters marseillais.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Balerdi éteint Romelu Lukaku

Face à l’un des attaquants les plus puissants du championnat italien, Leonardo Balerdi n’a montré aucun complexe. Solide dans le duel et agressif au bon moment, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a remporté son face-à-face avec autorité.

Cette intervention résume les qualités que l’Argentin affiche depuis son arrivée en Serie A. Balerdi semble avoir gagné en maîtrise et en régularité, deux domaines dans lesquels il avait régulièrement été critiqué à Marseille.

Son style combatif et sa capacité à défendre en avançant correspondent parfaitement aux exigences du championnat italien. À Rome, ses prises de risque paraissent également mieux maîtrisées et ses qualités dans la relance sont particulièrement appréciées.

Les supporters de l’OM n’en reviennent pas

Ces performances peuvent laisser quelques regrets aux supporters marseillais. Leonardo Balerdi a longtemps divisé sur la Canebière, alternant les prestations impressionnantes et les erreurs parfois très coûteuses.

Une grande partie du public ne s’attendait probablement pas à voir l’Argentin s’imposer aussi rapidement dans une équipe aussi ambitieuse que l’AS Roma. Pourtant, le défenseur semble mettre progressivement tout le monde d’accord en Italie.

Il bénéficie également de la confiance de Gian Piero Gasperini. L’entraîneur romain apprécierait énormément son profil et aurait même comparé certaines de ses qualités à celles de Franco Baresi, immense légende de l’AC Milan et du football italien.

Une comparaison extrêmement flatteuse qui témoigne de la nouvelle dimension prise par le joueur.

Une vente qui se rapproche pour l’OM ?

Leonardo Balerdi est actuellement prêté par l’OM avec une option d’achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions, notamment liées à son temps de jeu, sont remplies.

S’il conserve sa place dans le onze romain et poursuit sur cette lancée, son transfert définitif pourrait rapidement devenir inévitable. Une issue positive financièrement pour Marseille, mais qui pourrait aussi nourrir quelques regrets sur le plan sportif.

Voir un joueur aussi souvent critiqué au Vélodrome devenir l’une des révélations défensives de Serie A aurait forcément un goût particulier. Balerdi n’est pas encore officiellement le meilleur défenseur du championnat italien, mais ses débuts romains et les louanges de Gasperini lui permettent déjà de changer radicalement son image.

À Marseille, il était régulièrement associé à ses erreurs. À Rome, il commence désormais à être comparé aux plus grands.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot