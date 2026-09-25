OM : Balerdi déjà désigné meilleur défenseur de Serie A ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Prêté par l’Olympique de Marseille à l’AS Roma, Leonardo Balerdi impressionne en Italie. Auteur d’une intervention spectaculaire face à Romelu Lukaku, le défenseur argentin a été mis en avant par son club sur les réseaux sociaux. Gian Piero Gasperini serait déjà sous le charme, au point de le comparer à Franco Baresi.

Leonardo Balerdi est-il en train de franchir un immense cap loin de Marseille ? Souvent critiqué pour ses erreurs sous le maillot de l’OM, le défenseur central argentin réalise des débuts particulièrement remarqués avec l’AS Roma.

Le club romain a publié sur son compte X une séquence montrant son joueur stopper Romelu Lukaku avec une autorité impressionnante. Alors que l’attaquant belge tentait de faire parler sa puissance, Balerdi est parfaitement intervenu pour mettre un terme à l’offensive adverse.

Un geste défensif spectaculaire que la Roma n’a pas hésité à valoriser. La vidéo a rapidement circulé et suscité de nombreuses réactions, notamment chez les supporters marseillais.

Balerdi éteint Romelu Lukaku

Face à l’un des attaquants les plus puissants du championnat italien, Leonardo Balerdi n’a montré aucun complexe. Solide dans le duel et agressif au bon moment, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a remporté son face-à-face avec autorité.

Cette intervention résume les qualités que l’Argentin affiche depuis son arrivée en Serie A. Balerdi semble avoir gagné en maîtrise et en régularité, deux domaines dans lesquels il avait régulièrement été critiqué à Marseille.

Son style combatif et sa capacité à défendre en avançant correspondent parfaitement aux exigences du championnat italien. À Rome, ses prises de risque paraissent également mieux maîtrisées et ses qualités dans la relance sont particulièrement appréciées.

Les supporters de l’OM n’en reviennent pas

Ces performances peuvent laisser quelques regrets aux supporters marseillais. Leonardo Balerdi a longtemps divisé sur la Canebière, alternant les prestations impressionnantes et les erreurs parfois très coûteuses.

Une grande partie du public ne s’attendait probablement pas à voir l’Argentin s’imposer aussi rapidement dans une équipe aussi ambitieuse que l’AS Roma. Pourtant, le défenseur semble mettre progressivement tout le monde d’accord en Italie.

Il bénéficie également de la confiance de Gian Piero Gasperini. L’entraîneur romain apprécierait énormément son profil et aurait même comparé certaines de ses qualités à celles de Franco Baresi, immense légende de l’AC Milan et du football italien.

Une comparaison extrêmement flatteuse qui témoigne de la nouvelle dimension prise par le joueur.

Une vente qui se rapproche pour l’OM ?

Leonardo Balerdi est actuellement prêté par l’OM avec une option d’achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions, notamment liées à son temps de jeu, sont remplies.

S’il conserve sa place dans le onze romain et poursuit sur cette lancée, son transfert définitif pourrait rapidement devenir inévitable. Une issue positive financièrement pour Marseille, mais qui pourrait aussi nourrir quelques regrets sur le plan sportif.

Voir un joueur aussi souvent critiqué au Vélodrome devenir l’une des révélations défensives de Serie A aurait forcément un goût particulier. Balerdi n’est pas encore officiellement le meilleur défenseur du championnat italien, mais ses débuts romains et les louanges de Gasperini lui permettent déjà de changer radicalement son image.

À Marseille, il était régulièrement associé à ses erreurs. À Rome, il commence désormais à être comparé aux plus grands.