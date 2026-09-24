OM : pluie de bonnes nouvelles à Marseille, Genesio retrouve enfin le sourire ! 

Agacé par la situation de l’OM en ce début de saison, Bruno Genesio a enfin retrouvé le sourire à Marseille.

L’OM avait besoin d’un peu de positif. Battu par le PSG dimanche au Vélodrome (1-2), l’OM a enchaîné une cinquième défaite toutes compétitions confondues et traverse actuellement une période particulièrement délicate. Mais la trêve internationale offre à Bruno Genesio une précieuse fenêtre pour travailler et récupérer certains éléments. Et les premières nouvelles sont plutôt encourageantes.

Paixão et Nnadi déjà de retour à l’OM !

C’est probablement la meilleure nouvelle de la semaine. Sorti prématurément contre le PSG après avoir reçu un coup à la tête du péroné, Igor Paixão a rapidement rassuré son entourage. Le Brésilien a repris l’entraînement collectif mercredi avec les joueurs restés à Marseille. Les images de la séance montrent même un joueur à l’aise et évoluant sans gêne apparente. Il avait déjà participé mardi à une opposition avec la Pro 2. Une évolution particulièrement rassurante pour Bruno Genesio. Alors que l’OM a énormément souffert depuis le début de la saison, récupérer rapidement l’un de ses principaux joueurs offensifs représente forcément une excellente nouvelle.

Autre motif de satisfaction : Tochukwu Nnadi commence lui aussi à voir le bout du tunnel. Le milieu nigérian, absent depuis sa blessure contractée à Monaco, se rapproche d’un retour. Les dernières informations disponibles évoquent une possible disponibilité pour la reprise du championnat face à Troyes, après la trêve internationale. Pour Genesio, cette perspective est loin d’être anodine. Le technicien marseillais a dû composer avec un effectif très réduit depuis plusieurs semaines, notamment dans l’entrejeu. Le retour progressif de Nnadi pourrait donc lui offrir une solution supplémentaire pour rééquilibrer son équipe.

Méïté pourrait enfin avoir sa chance à l’OM

La trêve pourrait également profiter à Bamo Méïté. Selon La Provence, le défenseur devrait profiter de cette période pour travailler avec l’équipe première et tenter de gagner du temps de jeu à la reprise. Une opportunité importante pour le joueur. Méïté peut dépanner au poste de latéral droit, mais Bruno Genesio l’envisagerait plutôt comme une solution dans l’axe de la défense. Cette polyvalence pourrait devenir précieuse pour un entraîneur confronté à un effectif particulièrement limité.

Le contraste est assez saisissant. Quatre jours seulement après la défaite contre le PSG et les déclarations très tendues de Bruno Genesio sur la situation de l’OM, l’ambiance semble beaucoup plus légère à La Commanderie. Le club a notamment publié plusieurs clichés montrant que Genesio avait retrouvé le sourire pendant une séance marquée par plusieurs exercices ludiques. Le coach peut enfin travailler sans l’urgence d’un match à préparer dans les prochains jours. L’OM a d’ailleurs prévu plusieurs séances collectives avant un week-end de repos, puis un match amical contre Montpellier le 3 octobre afin de conserver du rythme. Après des semaines particulièrement éprouvantes, Genesio avait besoin de bonnes nouvelles. Il commence enfin à en recevoir.