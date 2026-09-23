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OM : Genesio a activé un plan commando pour secouer ses joueurs, 3 renforts en vue ! 

Par Bastien Aubert - 23 Sep 2026, 08:40
Bruno Genesio (OM)

Conscient que la situation est grave mais pas encore désespérée, Bruno Gensio a activé le plan ORSEC à l’OM. 

La trêve arrive à point nommé pour l’OM. Après un début de saison particulièrement compliqué, Bruno Genesio compte profiter de cette coupure pour remettre son équipe sur les rails. Et le technicien marseillais a déjà établi un programme précis pour tenter de sortir son groupe de cette période délicate.

Genesio a lancé un plan commando à l’OM

Selon RMC Sport, Bruno Genesio a lancé ce mardi le programme de l’OM pour cette trêve internationale. L’objectif est clair : profiter de ces quelques jours sans match pour travailler, corriger certaines lacunes et permettre au groupe de repartir sur de meilleures bases.

Le staff olympien a notamment prévu un important travail physique. Mais Genesio ne souhaite pas non plus épuiser mentalement ses joueurs. Une coupure est donc programmée en fin de semaine afin de permettre au groupe de souffler et de se régénérer.

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Le programme est particulièrement dense. Après les séances de mardi, mercredi et jeudi, une session est également prévue vendredi à La Commanderie. Mais tous les joueurs ne seront pas concernés. Seuls ceux dont l’état physique le nécessite devraient être présents pour cette séance supplémentaire, avec notamment la possibilité de bénéficier de soins et d’un travail individualisé.

Nnadi, Kondogbia attendus, Paixao espéré

Genesio veut donc profiter de cette trêve internationale pour remettre tout le monde dans les meilleures dispositions. Et le coach de l’OM pourrait également récupérer plusieurs éléments importants dans les prochaines semaines.

L’OM espère ainsi voir Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi profiter de la trêve internationale pour poursuivre leur récupération et se rapprocher d’un retour. De son côté, Igbo Paixao doit être de retour au moment de la reprise. Trois renforts qui pourraient donc faire beaucoup de bien à un groupe marseillais actuellement en difficulté.

La trêve ne sera donc pas synonyme de vacances pour tout le monde à l’OM. Bruno Genesio compte clairement utiliser cette période pour remettre son équipe sur pied, aussi bien physiquement que mentalement. Le véritable objectif sera ensuite de voir si ce travail porte ses fruits lors du retour à la compétition.

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