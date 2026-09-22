Blessés contre le PSG dimanche au Vélodrome (1-2), Igor Paixao et Amine Harit sont sous surveillance dans les rangs de l’OM.

L’OM a perdu deux joueurs sur blessure lors du choc face au PSG dimanche au Vélodrome (1-2). Igor Paixao et Amine Harit sont désormais suivis de près par le staff marseillais, alors que les premiers éléments sur leur état physique commencent à tomber.

Des examens ce mardi pour Paixao

Titulaire face au PSG, Igor Paixao avait dû quitter ses partenaires dès la 30e minute. L’ailier brésilien s’était blessé après la réception d’un duel aérien avec Marquinhos. Dans un premier temps, le staff olympien craignait une blessure à la cheville. Mais les examens et premières constatations ont finalement orienté le diagnostic vers un coup reçu au niveau de la tête du péroné.

Paixao souffrirait également de douleurs musculaires, ce qui ajoute une incertitude supplémentaire autour de sa disponibilité. D’après L’Équipe, le Brésilien doit passer des examens complémentaires aujourd’hui afin de déterminer précisément la nature de sa blessure et surtout la durée de son éventuelle indisponibilité. L’OM devra donc patienter avant d’être fixé.

Une IRM dans la semaine pour Harit

Autre inquiétude dans les rangs de l’OM : Amine Harit. Remplacé à la 63e minute, le milieu offensif n’avait pas seulement été victime de crampes, contrairement à ce qui avait été évoqué dans un premier temps par Bruno Genesio après la rencontre. Harit souffre lui aussi d’un problème musculaire et doit passer une IRM dans le courant de la semaine.

Le staff olympien devrait donc rapidement être fixé sur la gravité de cette blessure. Après la défaite face au PSG, l’OM doit ainsi composer avec deux incertitudes supplémentaires. Paixao et Harit sont désormais sous surveillance, et les examens à venir permettront de connaître leur durée d’absence éventuelle.