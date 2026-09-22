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FRANCE

PSG Mercato : Ferran Torres veut chiper un crack au FC Barcelone ! 

Par Bastien Aubert - 22 Sep 2026, 11:40
Ferran Torres (PSG)

Meilleure recrue estivale du PSG, Ferran Torres (26 ans) souhaite rapatrier un ancien coéquipier du FC Barcelone dans la capitale. 

Ferran Torres n’a pas mis longtemps à prendre ses marques au PSG. Pour sa première expérience en France, le champion du monde a rapidement répondu aux attentes. 

Torres, serial buteur du PSG 

L’Espagnol de 26 ans a inscrit sept buts en six rencontres depuis son arrivée au PSG et s’est rapidement imposé comme l’une des principales satisfactions du début de saison. Une adaptation express qui lui permet de retrouver Luis Enrique, un entraîneur qu’il apprécie particulièrement.

Invité de l’émission El Hormiguero en Espagne, l’ancien joueur du Barça s’est confié sur sa nouvelle vie en France et sur ce qui pouvait lui manquer depuis son départ de Catalogne. Sa réponse a forcément retenu l’attention.

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« Pedri me manque énormément »

« Le seul que je ne peux pas emmener avec moi, c’est Pedri. Il me manque énormément », a lâché Ferran Torres avec le sourire. Une déclaration qui en dit long sur la relation entre les deux hommes. Les deux internationaux espagnols sont particulièrement proches depuis leur passage commun au FC Barcelone et partagent également la même agence. Forcément, Ferran Torres aurait visiblement apprécié pouvoir retrouver son complice catalan à Paris.

De là à imaginer une offensive du PSG pour Pedri ? Pour l’heure, rien ne permet de parler d’une véritable piste parisienne. Le message de Ferran Torres relève avant tout de l’attachement personnel et de la plaisanterie, même si l’idée de voir le milieu de terrain espagnol rejoindre son ancien coéquipier ne manquerait évidemment pas de faire rêver les supporters parisiens.

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