Pronostic FC Séville – FC Barcelone : Séville et Stassin peuvent-ils arrêter le Barça ?

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Liga entre le FC Séville et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le FC Barcelone est en feu en ce début de saison. Avec six victoires en autant de journées de Liga, dont une dernière écrasante ce mercredi face au Racing Santander (7-2), le Barça est un leader incontesté au moment de se déplacer ce samedi (21h) sur la pelouse du FC Séville, qui pointe à une belle quatrième place.

Liga – FC Séville vs FC Barcelone

Samedi 19 septembre 2026 · 21h · Stade Ramón Sánchez Pizjuán

FC Séville : un début de saison très prometteur

Après plusieurs saisons compliquées, le FC Séville semble enfin retrouver des couleurs. Les Andalous réalisent un excellent début de championnat et occupent la quatrième place de Liga avec 13 points pris sur 18 possibles. Un bilan de quatre victoires, un match nul et une seule défaite qui leur permet de se présenter avec confiance avant la réception du leader barcelonais.

Les Sévillans restent notamment sur deux victoires consécutives en championnat. Après avoir dominé Valence sur la plus petite des marges (1-0) vendredi dernier, ils ont enchaîné mercredi en allant s’imposer sur la pelouse du Deportivo La Corogne (0-1). Deux succès sans encaisser le moindre but qui témoignent de la solidité retrouvée de cette équipe.

Séville n’a d’ailleurs concédé que six buts depuis le début du championnat. Un bilan défensif intéressant avant de se mesurer à une attaque barcelonaise qui marche sur l’eau depuis le début de la saison. Les Andalous devront cependant montrer un tout autre visage offensif pour espérer faire tomber le champion d’Espagne en titre.

Avec neuf buts inscrits en six rencontres, l’attaque sévillane se montre pour le moment nettement moins prolifique que celle du Barça. Mais le soutien du Ramón Sánchez-Pizjuán pourrait permettre aux locaux de bousculer des Blaugrana qui n’ont pas toujours été irréprochables défensivement malgré leur parcours parfait.

FC Barcelone : six matchs, six victoires et déjà 28 buts !

Difficile d’imaginer meilleur début de saison pour le FC Barcelone. Après six journées, les hommes d’Hansi Flick ont réalisé un sans-faute avec six victoires et occupent logiquement la première place de Liga avec 18 points.

C’est surtout la puissance offensive du Barça qui impressionne. Les Catalans ont déjà inscrit la bagatelle de 28 buts en seulement six rencontres, soit une moyenne supérieure à quatre réalisations par match. Aucun adversaire n’a pour le moment réussi à contenir durablement l’armada offensive barcelonaise.

Le Racing Santander peut en témoigner. Pour son dernier match avant ce déplacement en Andalousie, Barcelone s’est largement imposé ce mercredi au Camp Nou (7-2). Une nouvelle démonstration qui est venue confirmer la forme étincelante des Blaugrana.

Avec Lamine Yamal, Raphinha ou encore Anthony Gordon, Hansi Flick dispose de nombreuses armes offensives et son équipe semble capable de faire la différence à tout moment. Le Barça devra toutefois se méfier d’un déplacement au Ramón Sánchez-Pizjuán qui représente, sur le papier, l’un de ses tests les plus sérieux depuis le début de la saison.

La principale interrogation pourrait également concerner la fraîcheur physique. Barcelone aura disputé trois rencontres en l’espace d’une semaine et se déplace à Séville seulement trois jours après son festival contre le Racing Santander. Hansi Flick pourrait donc être tenté d’effectuer quelques changements dans son onze de départ.

Les confrontations entre les deux équipes

Le bilan récent des confrontations entre le FC Séville et le FC Barcelone penche très largement en faveur des Catalans. Ces dernières saisons, le Barça a pris l’habitude de faire souffrir les Andalous et reste sur plusieurs résultats particulièrement convaincants face à eux.

Barcelone s’était notamment imposé lors de ses deux confrontations avec Séville la saison dernière. Les Blaugrana avaient d’abord remporté un match spectaculaire au Camp Nou (5-2), avant de réaliser une nouvelle démonstration quelques mois plus tard au Ramón Sánchez-Pizjuán (1-4).

Plus globalement, le FC Séville éprouve énormément de difficultés à battre le Barça. Le rapport de force historique est très favorable aux Catalans, qui ont remporté 37 des 51 confrontations disputées entre les deux équipes toutes compétitions confondues depuis 2011, pour huit matchs nuls et seulement six victoires sévillanes.

Les Andalous semblent néanmoins mieux armés cette saison pour poser des problèmes au champion en titre. Leur quatrième place et leur solidité défensive depuis le début du championnat laissent espérer une rencontre plus disputée que certaines des dernières confrontations.

Les compos probables

La compo probable du FC Séville : Vlachodimos – Iglesias, Castrin, Salas, Suazo – Sierra, Agoume, Fofana, Correia – Stassin, Romero.

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (FC Barcelone) : le joyau espagnol reste évidemment l’une des principales menaces de cette équipe barcelonaise. Installé comme un élément incontournable du onze d’Hansi Flick, il dispose d’une liberté importante sur son côté droit et peut faire basculer une rencontre sur une accélération, une passe ou une frappe. Face à une défense sévillane qui devrait évoluer assez bas, sa faculté à éliminer dans les petits espaces pourrait être particulièrement précieuse.

Lucas Stassin (FC Séville) : arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de l’ASSE sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’attaquant belge a rapidement trouvé ses marques en Andalousie. Pour ses débuts en Liga, il avait trouvé le chemin des filets quelques minutes seulement après son entrée en jeu face à l’Espanyol Barcelone (1-1), avant d’enchaîner deux titularisations contre Valence et le Deportivo La Corogne. Auteur de 23 buts en 66 matchs sous le maillot stéphanois avant son départ, Stassin tentera désormais de faire parler son efficacité face au Barça. Sa présence dans la surface et sa capacité à profiter de la moindre opportunité pourraient être précieuses pour une équipe sévillane qui ne devrait pas multiplier les occasions.

Les tendances de cotes : le Barça immense favori

Issue du match Cote indicative Victoire FC Séville 12,50 Match nul 8,00 Victoire FC Barcelone 1,22

La dynamique impressionnante du FC Barcelone se retrouve logiquement dans les cotes proposées par les bookmakers. Malgré son déplacement chez le quatrième de Liga, le club catalan est très largement attendu comme favori de cette rencontre.

La différence est particulièrement importante pour un déplacement sur la pelouse d’une équipe actuellement installée dans le top 4. Mais le parcours parfait du Barça et surtout son impressionnante production offensive expliquent en grande partie cet écart.

Avec 28 buts inscrits en six journées, les Blaugrana tournent à plus de quatre buts par rencontre depuis le début du championnat. Ils viennent encore d’en passer sept au Racing Santander et donnent pour le moment l’impression de pouvoir faire exploser n’importe quelle défense.

Séville possède néanmoins quelques arguments pour compliquer la tâche du leader. Les Andalous n’ont encaissé que six buts cette saison et restent sur deux rencontres consécutives sans prendre de but. Leur organisation défensive sera donc soumise à un test grandeur nature samedi soir.

Le rythme imposé par le calendrier pourrait également jouer. Barcelone vient de disputer une rencontre mercredi et n’aura que trois jours de récupération avant ce déplacement. Cela ne semble toutefois pas suffisant pour remettre en cause son statut de grand favori au regard de l’écart affiché entre les deux équipes depuis le début de la saison.

Nos pronostics pour FC Séville – FC Barcelone

FC Barcelone gagne et plus de 2,5 buts dans le match : difficile d’aller contre la dynamique actuelle des Blaugrana. Les hommes d’Hansi Flick ont remporté leurs six premières rencontres de Liga et affichent surtout une moyenne supérieure à quatre buts inscrits par match. Séville réalise un très bon début de saison, mais le niveau offensif proposé par Barcelone représente un défi d’une tout autre dimension. Une victoire catalane dans une rencontre comptant au moins trois réalisations constitue donc une piste intéressante.

: difficile d’aller contre la dynamique actuelle des Blaugrana. Les hommes d’Hansi Flick ont remporté leurs six premières rencontres de Liga et affichent surtout une moyenne supérieure à quatre buts inscrits par match. Séville réalise un très bon début de saison, mais le niveau offensif proposé par Barcelone représente un défi d’une tout autre dimension. Une victoire catalane dans une rencontre comptant au moins trois réalisations constitue donc une piste intéressante. FC Barcelone marque au moins deux buts : même les équipes les mieux organisées ont énormément de mal à contenir le Barça actuellement. Avec 28 réalisations en six journées, les Catalans disposent de plusieurs joueurs capables de faire la différence et ne dépendent pas d’un seul buteur. Séville n’a encaissé que six buts jusqu’ici, mais sa défense devrait être beaucoup plus sollicitée qu’au cours de ses dernières sorties.

: même les équipes les mieux organisées ont énormément de mal à contenir le Barça actuellement. Avec 28 réalisations en six journées, les Catalans disposent de plusieurs joueurs capables de faire la différence et ne dépendent pas d’un seul buteur. Séville n’a encaissé que six buts jusqu’ici, mais sa défense devrait être beaucoup plus sollicitée qu’au cours de ses dernières sorties. Un but dans les deux mi-temps : les rencontres du Barça sont particulièrement animées depuis le début de la saison. Son approche très offensive pousse les Catalans à attaquer constamment, même lorsqu’ils disposent déjà de l’avantage. Séville pourrait également profiter des espaces laissés par la défense haute des Blaugrana. Avec le potentiel offensif présent sur la pelouse, voir au moins un but avant et après la pause apparaît comme un scénario crédible.

Score possible

FC Séville 1-3 FC Barcelone : les Andalous réalisent un début de saison suffisamment solide pour espérer poser quelques problèmes au leader, surtout devant leur public. Ils pourraient notamment profiter des espaces laissés par le Barça pour trouver le chemin des filets. Mais la puissance offensive catalane semble actuellement trop importante pour miser sur une surprise. Malgré l’enchaînement des matchs, les hommes d’Hansi Flick pourraient poursuivre leur sans-faute et signer une septième victoire consécutive en Liga.