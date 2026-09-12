FC Barcelone : Deco prépare un quadruple coup après son mercato XXL !

Le mercato est terminé, mais Deco ne manque pas de travail au FC Barcelone. Après avoir sécurisé Hamza Abdelkarim, le directeur sportif blaugrana veut rapidement récompenser quatre jeunes désormais installés dans les plans d’Hansi Flick.

Quatre jeunes à verrouiller en priorité

Après un été particulièrement animé, marqué par les arrivées de Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, João Cancelo et Jesse Bisiwu, le Barça se tourne vers ses forces vives. Selon les informations relayées par Foot Mercato, Marc Bernal, Gerard Martín, Xavi Espart et Brian Fariñas sont désormais au cœur des priorités de Deco.

Les quatre éléments ont gagné en importance sous les ordres d’Hansi Flick. La direction catalane souhaite donc mettre leur situation contractuelle en adéquation avec leur nouveau statut, tout en protégeant leur valeur sur le marché. Un chantier devenu central dans les dossiers du FC Barcelone.

Bernal protégé par une clause à 500 M€

Les discussions ont déjà débuté avec l’entourage de Marc Bernal. À 19 ans, le milieu de terrain est pourtant lié au club jusqu’en 2029 et dispose d’une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. Le Barça veut néanmoins améliorer les conditions de son contrat pour confirmer la place qu’il occupe désormais dans le projet.

Gerard Martín devrait lui aussi bénéficier d’une prolongation de plusieurs saisons. Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur est concerné par une augmentation salariale ainsi que par la mise en place d’une nouvelle clause libératoire. La maison blaugrana entend ainsi poursuivre sa politique de sécurisation des éléments prometteurs.

Officiel : Hamza Abdelkarim prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2030. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2098375064693440801

Espart et Fariñas ont changé de dimension

Les cas de Xavi Espart et Brian Fariñas sont légèrement différents. Espart, 19 ans, s’est installé en équipe première cette saison mais perçoit encore un salaire correspondant à celui d’un joueur de la réserve. Sa revalorisation paraît donc logique au regard de son utilisation par Hansi Flick.

Fariñas, 20 ans, devait initialement disposer d’un rôle plus réduit. La blessure de Frenkie de Jong a changé la donne et convaincu Flick de le conserver dans son groupe. Une prolongation jusqu’en 2031 est désormais envisagée. Ces dossiers témoignent de la volonté du Barça de consolider sa formation après un recrutement ambitieux.

Le dossier Raphinha reste sur la table

Une fois ces quatre opérations avancées, Deco devra également se pencher sur la situation de Raphinha. L’ailier brésilien est sous contrat jusqu’en 2028, mais son avenir contractuel doit être étudié par la direction sportive. Le chantier des prolongations pourrait donc occuper une large place dans l’actualité du FC Barcelone au cours des prochains mois.

Après avoir largement renforcé l’effectif, le club catalan veut désormais protéger les joueurs qui ont franchi toutes les étapes sous Flick. Le mercato a fermé ses portes, pas le bureau de Deco.