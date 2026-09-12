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FRANCE

ASSE : le projet de match bonus se heurte à un obstacle

Par Louis Chrestian - 12 Sep 2026, 11:09
ASSE : le projet de match bonus se heurte à un obstacle

L’ASSE souhaite meubler la longue coupure internationale prévue après son déplacement à Metz en organisant une rencontre amicale face au FC Sion. Geoffroy-Guichard pourrait accueillir cette opposition, mais l’état de sa pelouse et les travaux programmés entretiennent le doute.

Trois semaines sans match de Ligue 2

Le calendrier réserve une coupure inhabituelle aux Verts. Après son déplacement à Metz, programmé le samedi 19 septembre à 20 heures, l’ASSE ne retrouvera la Ligue 2 que le 10 octobre, avec la réception de Rodez lors de la 8e journée.

Pour maintenir son groupe dans le rythme, Ian Cathro pourrait donc disposer d’un match amical contre le FC Sion. Selon les informations relayées par Peuple Vert, qui cite le quotidien suisse Le Nouvelliste, les deux clubs travaillent sur cette opposition durant la fenêtre internationale.

Plusieurs joueurs devraient quitter L’Étrat pour rejoindre leur sélection. Pour les autres, cette rencontre offrirait du temps de jeu et permettrait d’entretenir les automatismes avant une reprise chargée. Après Rodez, les Stéphanois se déplaceront sur la pelouse du Red Star le 17 octobre, puis accueilleront Nantes une semaine plus tard.

Geoffroy-Guichard reste une option fragile

Le match pourrait se dérouler dans le Chaudron, sans qu’aucune décision ne soit encore arrêtée. Le stade doit justement profiter de cette période sans rencontre officielle pour subir une réfection partielle de sa pelouse. Le calendrier des travaux déterminera donc la faisabilité du projet.

Lors de la victoire contre Montpellier (3-1), un trou d’environ sept à huit centimètres était apparu au centre du terrain dans le temps additionnel de la première période. L’arbitre avait interrompu la partie afin de permettre aux équipes techniques de combler la zone. Un incident surprenant puisque la surface avait été entièrement renouvelée durant l’été.

La priorité de Saint-Étienne Métropole et de l’ASSE demeure logiquement de disposer d’un terrain opérationnel pour la réception de Rodez. Retrouver les dernières actualités de l’ASSE.

Des changements se poursuivent aussi à L’Étrat

Cette période doit également permettre au staff de gérer un effectif où la concurrence s’est renforcée avec plusieurs retours. Ian Cathro pourrait répartir les minutes entre les éléments les moins sollicités, au terme d’une séquence comprenant deux déplacements consécutifs à Dunkerque puis Metz.

En parallèle, la maison Verte continue donc d’ajuster son organisation en coulisses. Sur le terrain, l’intérêt de l’amical contre Sion ne fait guère de doute. Son organisation à Geoffroy-Guichard reste, elle, conditionnée à l’avancée des travaux.

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