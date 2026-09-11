ASSE Mercato : déjà des regrets pour Stassin !

Prêté par l’ASSE au Séville FC en fin de mercato, Lucas Stassin (21 ans) donne déjà des regrets à certains supporters stéphanois.

L’ASSE a décidé de laisser Lucas Stassin poursuivre sa progression loin de Saint-Étienne. À seulement 21 ans, l’attaquant belge a rejoint le Séville FC sous la forme d’un prêt en fin de mercato. Une opération qui doit lui permettre de découvrir la Liga et de continuer à prendre de l’ampleur au plus haut niveau. Mais son départ pourrait déjà commencer à faire grincer quelques dents dans le Forez.

Si Séville peut faire un classement très moyen mais que Stassin peut tout éclater en Liga, ça serait bien.



Comme ça on est sûr de le récupérer en feu la saison prochaine en Ligue 1. — 𝙂𝙤𝙪𝙧𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚 🇩🇰 (@Gourniste) September 6, 2026

« 25 M€ pour 9 comme lui, c’est tellement donné »

Pour sa première apparition sous les couleurs sévillanes, Lucas Stassin n’a pas attendu longtemps pour se signaler. L’ancien Stéphanois a trouvé le chemin des filets dès ses débuts en Liga. Un départ idéal pour l’attaquant, mais forcément frustrant pour certains supporters de l’ASSE qui auraient préféré le voir poursuivre l’aventure dans le Forez. Son efficacité immédiate en Espagne relance ainsi les interrogations autour de son avenir.

La principale inquiétude concerne évidemment l’option d’achat négociée entre l’ASSE et le club espagnol. Si Stassin réalise une grosse saison en Andalousie, Séville pourrait décider de lever cette option et de conserver définitivement le joueur. C’est précisément ce qui inquiète déjà certains supporters stéphanois. Sur les réseaux sociaux, ASSE News résume cette crainte de manière particulièrement directe : « 25 M€ pour 9 comme lui, c’est tellement donné. Il reviendra jamais. C’est foutu. » Une réaction qui traduit surtout la peur de voir Saint-Étienne perdre définitivement un attaquant au potentiel important.

Certains supporters de l’ASSE rêvent déjà de son retour

Tous les supporters ne partagent pourtant pas cette inquiétude. Gourniste préfère notamment imaginer un scénario beaucoup plus favorable aux Verts : celui d’une grosse saison de Stassin en Liga, mais sans qualification européenne du Séville FC ou sans levée de son option d’achat. « Si Séville peut faire un classement très moyen mais que Stassin peut tout éclater en Liga, ça serait bien. Comme ça on est sûr de le récupérer en feu la saison prochaine en Ligue 1 », estime-t-il. Un scénario qui permettrait à l’ASSE de récupérer un joueur encore plus expérimenté et surtout beaucoup plus valorisé après une saison réussie en Espagne.

Dylan Dusart se montre en revanche beaucoup plus pessimiste. Pour lui, une grosse saison de Lucas Stassin en Liga pourrait tout simplement rendre son retour à Saint-Étienne impossible. « S’il éclate tout en Liga, on ne le reverra pas », estime-t-il. Cette inquiétude peut se comprendre. Un attaquant de 21 ans capable de s’imposer en Liga et d’y inscrire régulièrement des buts pourrait rapidement attirer d’autres clubs, au-delà même du Séville FC.

L’ASSE doit désormais patienter

Pour l’ASSE, l’équation est donc assez simple : Kilmer Sports Ventures peut espérer récupérer Lucas Stassin à la fin de son prêt, mais une très grosse saison en Espagne pourrait également changer complètement la donne. Tout dépendra notamment des performances du joueur, de la situation financière et sportive de Séville et de la décision du club andalou concernant son option d’achat.

Pour l’instant, Stassin ne fait que commencer son aventure espagnole. Mais avec un but dès sa première apparition, il a déjà envoyé un premier message. Et dans le Forez, certains commencent forcément à se demander si les Verts n’ont pas laissé filer un attaquant qui pourrait rapidement devenir beaucoup plus cher que les 25 millions d’euros prévus.