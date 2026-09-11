Prêté par l’ASSE au Séville FC, Lucas Stassin (21 ans) a laissé sa soeur Manon un peu chagrinée.

Lucas Stassin a officiellement quitté l’ASSE pour rejoindre le FC Séville en prêt. Une nouvelle aventure en Andalousie qui n’a évidemment pas laissé sa famille indifférente. Et notamment sa sœur Manon, particulièrement active sur les réseaux sociaux.

Manon Stassin fait ses adieux… à l’été

Manon Stassin a partagé plusieurs publications avec ses abonnés ces derniers jours. Après avoir adressé une story à son frère à l’occasion de son départ vers Séville, elle a également marqué la fin de l’été avec une publication qui n’est pas passée inaperçue. La jeune femme est apparue dans une tenue estivale particulièrement remarquée, avec un petit top blanc qui contrastait avec son bronzage.

Une publication qui a rapidement attiré l’attention de ses followers. Comme souvent sur son compte Instagram, Manon Stassin a reçu de nombreuses réactions de la part de sa communauté. Ses abonnés ont été particulièrement nombreux à commenter son look et son allure pour cette fin de vacances.

Un nouveau départ pour Lucas à Séville

La sœur de Lucas Stassin semble donc avoir trouvé la meilleure manière de tourner la page de l’été. Et si le départ de son frère pour l’Espagne lui a d’abord laissé un petit goût amer, Manon a rapidement retrouvé le sourire.Pendant que sa sœur profite de ses derniers instants d’été, Lucas Stassin a lui aussi débuté une nouvelle étape de sa carrière.

Le Belge a d’ailleurs rapidement marqué les esprits puisqu’il a déjà inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. De quoi rendre cette nouvelle aventure encore plus particulière pour ses proches. Notamment pour sa sœur, qui continue de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux.