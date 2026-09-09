Future recrue annoncée de Dunkerque, adversaire de l’ASSE ce samedi en Ligue 2, Mbaye Niang (31 ans) a refait parler de lui au Stade Rennais.

M’Baye Niang va-t-il retrouver l’ASSE dans un contexte particulier ? L’attaquant de 31 ans serait tout proche de rejoindre Dunkerque et pourrait donc rapidement croiser la route des Verts.

Une statistique qui ramène à 2019 au Stade Rennais

Et alors que le club nordiste s’apprête à accueillir Saint-Étienne ce samedi pour un choc au sommet de la Ligue 2, Niang vient de refaire parler de lui… du côté du Stade Rennais. Dimanche, lors de la victoire du Stade Rennais à Angers (2-1), Sebastian Szymanski a délivré une passe décisive à Przemyslaw Frankowski. Cette action a permis de ressortir une statistique pour le moins surprenante.

Avant cette passe décisive, il fallait en effet remonter au mois de mai 2019 pour retrouver une passe décisive d’un joueur étranger du Stade Rennais à destination d’un joueur de la même nationalité. Et à l’époque, c’était justement M’Baye Niang qui avait trouvé Ismaïla Sarr. Une belle connexion sénégalaise qui appartient désormais à l’histoire du club breton.

Direction Dunkerque pour Niang ?

Lors de la saison 2018-2019, M’Baye Niang et Ismaïla Sarr évoluaient ensemble au Stade Rennais. Les deux internationaux sénégalais avaient notamment participé à une saison historique pour le club, conclue par une victoire en Coupe de France. Leur complicité avait également marqué les supporters rennais. Plus de sept ans après, le nom de Niang est donc ressorti à l’occasion de cette statistique liée aux passes décisives. Un clin d’œil assez inattendu alors que l’attaquant pourrait bientôt retrouver les pelouses françaises.

Après plusieurs expériences à l’étranger, M’Baye Niang serait désormais proche de poser ses valises à Dunkerque. Les discussions seraient très avancées et l’attaquant pourrait prochainement s’engager avec le club nordiste. Un choix qui pourrait rapidement offrir une rencontre particulièrement intéressante. Dunkerque reçoit en effet l’ASSE ce samedi en Ligue 2. Niang pourrait donc retrouver les Verts quelques jours seulement après avoir été annoncé proche du club nordiste, lui qui était proche de signer chez les Verts en 2020…