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FRANCE

FC Nantes : Poirier a déjà tranché entre Dupé et Carlgren !

Par Fabien Chorlet - 9 Sep 2026, 18:40
Patrik Carlgren et Maxime Dupé lors d'un FC Nantes - OGC Nice

Malgré l’arrivée attendue de Patrik Carlgren, Maxime Dupé devrait conserver son statut de gardien numéro 1 du FC Nantes.

Patrik Carlgren devrait faire son retour au FC Nantes. Pour pallier la grave blessure d’Alexis Mirbach, les dirigeants nantais auraient jeté leur dévolu sur leur ancien gardien, libre de tout contrat depuis son départ des Canaris cet été.

Selon L’Équipe, le portier suédois serait bien parti pour s’engager pour une saison avec le FCN. Une information confirmée quelques minutes plus tard sur X par le journaliste de Ouest-France David Phelippeau.

Carlgren vient comme numéro 2, pour le moment !

Toujours d’après Ouest-France, Patrik Carlgren arriverait dans un premier temps à Nantes avec le statut de gardien numéro 2 derrière Maxime Dupé. Malgré son début de saison compliqué, l’ancien portier de l’OGC Nice devrait donc conserver sa place de titulaire aux yeux de Grégory Poirier. Reste à savoir si cette hiérarchie pourrait évoluer au fil de la saison en fonction des performances des deux gardiens.

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