Le FC Nantes tient enfin sa première victoire de la saison. Après le succès contre Nancy (1-0), Grégory Poirier a salué le travail de son équipe tout en appelant ses joueurs à confirmer rapidement.

Le soulagement est immense à La Beaujoire. Après un début de saison compliqué, le FC Nantes a enfin décroché sa première victoire en Ligue 2.

Poirier veut une confirmation

Le FC Nantes attendait cette victoire depuis plusieurs semaines. À domicile, les Canaris ont finalement réussi à faire la différence face à Nancy. Un carton rouge reçu par les visiteurs a facilité la tâche des hommes de Grégory Poirier, avant que Thomas Robinet ne vienne concrétiser la domination nantaise. Avec ces trois points, le FC Nantes remonte à la 15e place de Ligue 2. Surtout, les Canaris ne sont désormais plus qu’à cinq points du podium. De quoi redonner un peu d’espoir après les premières journées difficiles. Mais Grégory Poirier refuse de s’enflammer.

L’entraîneur du FC Nantes a évidemment apprécié ce premier succès de la saison. Mais il sait que cette victoire doit désormais être confirmée. « Cela demande à être confirmé, mais ça fait du bien. Quand vous n’avez pas gagné depuis longtemps, qui plus est à domicile, c’était presque écrit d’avance que la première victoire serait dans la difficulté », a-t-il affirmé en conférence de presse. Un discours lucide de la part du technicien. Pour Poirier, les Nantais doivent surtout apprendre à gagner dans des rencontres compliquées et à accepter les moments où tout ne se déroule pas comme prévu.

« On travaille dur pour faire avancer cette équipe »

Le coach du FC Nantes a également insisté sur le travail effectué depuis plusieurs semaines. Le groupe nantais a connu plusieurs difficultés depuis le début de la saison, avec notamment des absences et plusieurs joueurs encore en phase d’intégration. Poirier estime donc que son équipe doit continuer à progresser collectivement : « On l’a vu à Guingamp, où nous avons fini par craquer à la fin. Il faut accepter ça, c’est le football, on doit se construire aussi dans cette adversité, mais on travaille dur pour faire avancer cette équipe et lui donner des repères. » Un message particulièrement fort. Le staff nantais veut profiter de cette première victoire pour continuer à construire un collectif capable de répondre présent dans les moments difficiles.

Grégory Poirier n’a pas non plus oublié de rappeler le contexte dans lequel son équipe évolue : « Il y avait encore des absents, et des joueurs qui faisaient leur première ici, donc dans ce contexte, l’essentiel est là ! » Pour l’entraîneur du FC Nantes, le plus important était donc de prendre les trois points malgré les circonstances. Cette victoire pourrait permettre à certains joueurs de gagner en confiance et au groupe de trouver progressivement davantage d’automatismes. Le FC Nantes doit maintenant confirmer ce succès dès samedi à Sochaux (14h).