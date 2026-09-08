Pronostic FC Barcelone – Feyenoord : le Barça va-t-il encore faire un carton ?

Voici l’analyse complète de match de la première journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le Barça et Feyenoord, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Auteur d’un début de saison canon en Liga avec quatre victoires et déjà 17 buts inscrits, le FC Barcelone débute sa campagne de Ligue des Champions par la réception, ce mercredi (18h45), du Feyenoord Rotterdam. S’imposant comme l’un des favoris à la victoire finale, le Barça tentera de confirmer son excellent début de saison face au club néerlandais.

Ligue des Champions – FC Barcelone vs Feyenoord

Mercredi 9 septembre 2026 · 18h45 · Camp Nou

FC Barcelone : l’Europe comme grand objectif

Cela fait désormais plus de onze ans que le FC Barcelone attend de retrouver le sommet de l’Europe. Sacrés pour la dernière fois en Ligue des Champions en 2015, les Blaugrana n’ont même plus atteint la finale depuis. Après avoir échoué en quarts de finale face à l’Atlético de Madrid la saison dernière, ils entament donc cette nouvelle édition avec l’ambition de franchir enfin un nouveau cap.

Le début de saison réalisé par les hommes d’Hansi Flick permet en tout cas d’être optimiste. Le Barça a remporté ses quatre premières rencontres de Liga et impressionne surtout offensivement avec déjà 17 buts inscrits. Elche (5-0) et le Rayo Vallecano (5-2) ont notamment subi la puissance de feu catalane.

L’effectif barcelonais s’est également renforcé durant l’été avec les arrivées de Rodri, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, João Cancelo ou encore Gabriel Jesus. Plusieurs cadres ont en revanche quitté la Catalogne, parmi lesquels Ronald Araujo, Ferran Torres et Marc-André ter Stegen.

Hansi Flick devra tout de même composer avec plusieurs absences importantes pour cette première journée européenne. Gavi et Frenkie de Jong sont blessés au milieu de terrain, tandis que Roony Bardghji devrait manquer une grande partie de la saison.

Les Catalans disposent malgré tout d’une force de frappe impressionnante. Raphinha a déjà inscrit cinq buts en Liga, Fermin Lopez en compte trois et Lamine Yamal a lui aussi rapidement retrouvé son efficacité. Avec Rodri et Pedri pour organiser le jeu derrière eux, les attaquants barcelonais devraient bénéficier de nombreuses situations face à une défense néerlandaise diminuée.

Feyenoord : un immense défi en Catalogne

Absent de la Ligue des Champions la saison dernière, le Feyenoord retrouve la plus prestigieuse des compétitions européennes avec l’ambition de faire beaucoup mieux que lors de son dernier parcours continental. Engagé en Ligue Europa en 2025-2026, le club de Rotterdam n’était pas parvenu à franchir la phase de ligue.

Les Néerlandais ont néanmoins plutôt bien lancé leur nouvelle saison sur la scène nationale. Invaincu lors de ses quatre premières journées d’Eredivisie, le Feyenoord a notamment remporté ses deux premiers déplacements contre le Sparta Rotterdam (1-0) et Cambuur (5-2). Ses deux rencontres à domicile se sont en revanche terminées par des matchs nuls face aux Go Ahead Eagles (2-2) et à l’ADO Den Haag (2-2).

Le mercato estival a surtout coûté cher au secteur offensif. Meilleur buteur d’Eredivisie la saison dernière avec 25 réalisations, Ayase Ueda a rejoint le LOSC dans les derniers jours du marché des transferts. L’attaquant japonais avait pourtant parfaitement commencé le nouvel exercice avec trois buts lors de ses quatre premières apparitions en championnat.

Le Feyenoord devra également se présenter en Catalogne avec une défense très diminuée. Gijs Smal, Bart Nieuwkoop, Jordan Bos et Thomas Beelen sont tous annoncés forfaits, tout comme le milieu Jakub Moder. Des absences particulièrement problématiques avant d’affronter l’une des attaques les plus prolifiques du début de saison en Europe.

Le club néerlandais possède malgré tout quelques arguments pour tenter de créer la surprise. Anis Hadj Moussa reste notamment l’une de ses principales menaces offensives après ses 11 buts et six passes décisives en championnat la saison dernière. Sem Steijn et Oussama Targhalline seront également attendus pour tenter de résister à la domination catalane au milieu de terrain.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Barcelone et le Feyenoord Rotterdam n’ont encore jamais eu l’occasion de s’affronter dans l’ère moderne des compétitions européennes.

Cette première confrontation récente entre les deux clubs se déroulera donc dans un contexte largement favorable aux Blaugrana. Le Barça évoluera à domicile, reste sur un début de saison parfait et possède une expérience européenne bien supérieure à celle de son adversaire.

Le Feyenoord n’aura cependant pas grand-chose à perdre. Les Néerlandais ont déjà montré leur efficacité loin de leurs bases en Eredivisie et pourraient tenter de profiter des espaces laissés par une équipe barcelonaise très portée vers l’offensive.

Les compos probables

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Absents : Gavi, De Jong, Bardghji (blessés).

La compo probable du Feyenoord : Ernst – Read, Watanabe, St. Juste, Marmol – Zechiel, Targhalline, Vanhoutte – Diarra, Valente, Nacho.

Absents : Smal, Nieuwkoop, Bos, Beelen, Moder (blessés), Hadj Moussa (instance de départ).

Les joueurs à suivre

Fermin Lopez (FC Barcelone) : Dans une attaque où Raphinha et Lamine Yamal attirent naturellement une grande partie de l’attention, Fermin Lopez pourrait encore profiter des espaces créés par ses partenaires. Déjà auteur de trois buts en Liga depuis le début de la saison, le milieu offensif espagnol apporte énormément par ses déplacements et ses projections dans la surface. Face à un Feyenoord privé de plusieurs éléments défensifs, sa capacité à surgir entre les lignes pourrait faire beaucoup de dégâts.

Anis Hadj Moussa (Feyenoord) : Le milieu néerlandais réalise un excellent début de saison avec Feyenoord. Auteur de trois buts lors des cinq premières journées d’Eredivisie, il s’affirme comme l’un des hommes en forme du club de Rotterdam. À seulement 22 ans, l’international néerlandais devra jouer un rôle important dans l’entrejeu pour permettre à son équipe de résister à la domination barcelonaise, mais également pour accompagner les transitions offensives. Sa capacité à se projeter et à apporter du danger depuis le milieu pourrait offrir quelques possibilités au Feyenoord.

Les tendances de cotes : le Barça ultra-favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire FC Barcelone (1) ≈ 1,11 ≈ 88 % Barça ultra-favori Match nul (X) ≈ 8,00* ≈ 11 % Scénario très improbable Victoire Feyenoord (2) ≈ 19,00 ≈ 1 % Énorme outsider

Les bookmakers ne semblent laisser que très peu de place au suspense pour cette rencontre. La victoire du FC Barcelone est proposée autour de 1,11, ce qui correspond à une probabilité estimée à environ 88 %. Le Feyenoord est au contraire considéré comme un immense outsider avec une cote pouvant grimper autour de 19,00.

Ce déséquilibre paraît assez logique. Barcelone a remporté ses quatre premières journées de Liga, possède l’une des attaques les plus prolifiques du moment et évoluera à domicile. Les nombreuses absences défensives du Feyenoord et le départ tardif d’Ayase Ueda viennent encore accentuer l’écart sur le papier.

Le principal enjeu pour les parieurs ne sera donc probablement pas de déterminer le vainqueur, mais plutôt de savoir avec quelle marge le Barça peut s’imposer. La dynamique offensive des Blaugrana incite à regarder du côté des paris sur le nombre de buts ou sur une victoire catalane avec handicap.

Le Feyenoord a toutefois marqué lors de trois de ses quatre premières journées d’Eredivisie et a déjà inscrit sept buts en deux déplacements. Les Néerlandais pourraient donc profiter de quelques transitions pour se créer des situations, même si leurs chances de repartir de Catalogne avec un résultat semblent très minces.

Nos pronostics pour FC Barcelone – Feyenoord

FC Barcelone gagne avec au moins deux buts d’écart : La simple victoire catalane offre logiquement peu de valeur compte tenu de l’immense statut de favori du Barça. Le handicap semble donc plus intéressant. Les Blaugrana ont déjà inscrit 17 buts en quatre journées de Liga et ont notamment infligé deux cartons offensifs depuis le début de la saison. En face, Feyenoord se déplace avec plusieurs défenseurs indisponibles et aura également perdu son meilleur buteur de la saison dernière. Si Barcelone parvient rapidement à ouvrir le score, l’écart pourrait se creuser au fil de la rencontre.

: La simple victoire catalane offre logiquement peu de valeur compte tenu de l’immense statut de favori du Barça. Le handicap semble donc plus intéressant. Les Blaugrana ont déjà inscrit 17 buts en quatre journées de Liga et ont notamment infligé deux cartons offensifs depuis le début de la saison. En face, Feyenoord se déplace avec plusieurs défenseurs indisponibles et aura également perdu son meilleur buteur de la saison dernière. Si Barcelone parvient rapidement à ouvrir le score, l’écart pourrait se creuser au fil de la rencontre. Plus de 1,5 but du FC Barcelone en première période : Les Catalans pourraient chercher à mettre immédiatement beaucoup d’intensité pour éviter de laisser leur adversaire prendre confiance. Avec Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez et Anthony Gordon, Hansi Flick dispose de suffisamment de profils capables de déséquilibrer une défense néerlandaise amoindrie. Dans une rencontre où le Barça devrait monopoliser le ballon et multiplier les situations dès les premières minutes, voir les Blaugrana inscrire au moins deux buts avant la pause constitue un pari plus ambitieux.

: Les Catalans pourraient chercher à mettre immédiatement beaucoup d’intensité pour éviter de laisser leur adversaire prendre confiance. Avec Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez et Anthony Gordon, Hansi Flick dispose de suffisamment de profils capables de déséquilibrer une défense néerlandaise amoindrie. Dans une rencontre où le Barça devrait monopoliser le ballon et multiplier les situations dès les premières minutes, voir les Blaugrana inscrire au moins deux buts avant la pause constitue un pari plus ambitieux. Fermin Lopez buteur ou passeur décisif : Raphinha et Lamine Yamal seront forcément parmi les joueurs les plus surveillés par le Feyenoord, ce qui pourrait profiter à Fermin Lopez. L’Espagnol a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en Liga cette saison et sa faculté à se projeter dans la surface lui permet d’être régulièrement impliqué dans les actions dangereuses. Dans un match où Barcelone devrait se procurer de nombreuses occasions, il possède de bonnes chances de participer directement à au moins un but.

Score possible

FC Barcelone 4-1 Feyenoord Rotterdam : Tous les voyants semblent au vert pour les Blaugrana avant leur entrée en lice en Ligue des Champions. Leur attaque tourne déjà à plein régime et les nombreuses absences dans la défense du Feyenoord pourraient rapidement devenir difficiles à compenser. Les Néerlandais ont néanmoins montré de belles choses offensivement depuis le début de la saison et pourraient profiter du jeu très offensif du Barça pour se procurer quelques opportunités en transition. Cela ne devrait toutefois pas suffire pour empêcher les Catalans de signer un succès convaincant et de parfaitement lancer leur parcours européen.