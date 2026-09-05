Pronostic Valence – FC Barcelone : quatre victoires de suite pour le Barça ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Liga entre Valence et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Leader de Liga à égalité de points avec le Real Madrid et fort de trois victoires en autant de matchs, le FC Barcelone réalise un début de saison parfait. Les Blaugrana tenteront de signer la passe de quatre ce dimanche (16h15) sur la pelouse de Valence, 17e et premier non-relégable avec seulement un point au compteur, et de poursuivre leur sans-faute avant d’aborder la suite de la saison.

Liga – Valence vs FC Barcelone

Dimanche 6 septembre 2026 · 16h15 · Stade de Mestalla

Valence : déjà sous pression

Le début de saison est loin d’être idéal pour Valence. Après trois journées, le club Ché n’a toujours pas remporté le moindre match et ne compte qu’un seul point, ce qui le place déjà dans la partie basse du classement.

Les hommes de Carlos Corberán avaient pourtant commencé par préserver l’essentiel en obtenant le match nul à Mestalla contre le Celta Vigo (0-0). Mais ils n’ont pas réussi à confirmer lors des deux rencontres suivantes.

Valence s’est d’abord incliné devant son public contre le Real Betis (0-1), avant de connaître une nouvelle désillusion le week-end dernier sur la pelouse du Deportivo La Corogne (3-1). Une défaite inquiétante face à un promu qui laisse les Valencians avec un bilan d’un nul et deux revers après trois journées.

Les difficultés sont particulièrement visibles dans le secteur offensif. Valence n’a inscrit qu’un seul but depuis le début du championnat et n’a toujours pas trouvé le chemin des filets à Mestalla. Une efficacité qu’il faudra impérativement retrouver pour espérer inquiéter le champion d’Espagne.

La tâche s’annonce d’autant plus délicate que Carlos Corberán doit composer avec plusieurs absences. Guido Rodriguez, Diego Lopez, Sergi Canos ou encore Justin De Haas sont notamment annoncés forfaits, tandis qu’Umar Sadiq, unique buteur valencian de la saison, est également touché.

FC Barcelone : une attaque déjà irrésistible

À l’inverse, tout va pour le mieux du côté du FC Barcelone. Champion d’Espagne en titre, le Barça a repris exactement là où il s’était arrêté en remportant ses trois premières rencontres de Liga.

Les Blaugrana avaient donné le ton dès la première journée en écrasant Elche sur sa pelouse (5-0). Ils ont ensuite maîtrisé l’Athletic Bilbao (2-0), avant de faire une nouvelle démonstration offensive lundi dernier contre le Rayo Vallecano (5-2).

Avec neuf points sur neuf possibles et déjà 12 buts marqués, le FC Barcelone possède donc une moyenne impressionnante de quatre réalisations par rencontre. Les hommes de Hansi Flick occupent la tête du classement devant le Real Madrid grâce à leur meilleure différence de buts.

Plusieurs joueurs affichent déjà une excellente forme. Raphinha a inscrit cinq buts, tandis que Fermin Lopez en compte trois. Lamine Yamal reste également sur un doublé contre le Rayo Vallecano et Anthony Gordon s’est rapidement intégré au collectif catalan avec déjà trois passes décisives.

Hansi Flick devra néanmoins se passer de plusieurs éléments dans l’entrejeu. Gavi poursuit sa récupération tandis que Frenkie de Jong est également indisponible. Roony Bardghji, victime d’une grave blessure, manquera lui aussi ce déplacement.

Même diminué, le Barça dispose cependant d’une profondeur et surtout d’une puissance offensive largement supérieures à celles de son adversaire. Après avoir déjà marqué cinq buts lors de son premier déplacement de la saison, le champion en titre se présentera logiquement en grand favori à Mestalla.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre Valence et Barcelone ont souvent largement tourné à l’avantage du club catalan.

Avant la saison dernière, le Barça restait sur une série de 12 matchs sans défaite face au club Ché, dont dix victoires. Les Catalans avaient notamment infligé plusieurs corrections à leur adversaire avec un succès 7-1 en Liga en janvier 2025, une victoire 5-0 à Mestalla en Coupe du Roi quelques jours plus tard, puis un nouveau carton 6-0 en championnat en septembre 2025.

Valence est toutefois parvenu à mettre fin à cette très longue série lors de leur dernière confrontation. En mai dernier, alors que le Barça avait déjà assuré son titre de champion d’Espagne, les Valencians s’étaient imposés 3-1 à Mestalla.

Le club Ché tentera donc de reproduire cette performance. Le contexte est cependant très différent puisque Barcelone arrive cette fois lancé à pleine vitesse, tandis que Valence n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison.

Les compos probables

La compo probable de Valence : Dimitrievski – Mafféo, Martinez, Tarrega, Diakhaby, Gaya – Ugrinic, Pepelu, Guerra – Duro, Sato.

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, Martin, Espart – Rodri, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Les joueurs à suivre

Hugo Duro (Valence) : Dans une équipe qui connaît de grandes difficultés offensives depuis le début de la saison, l’attaquant espagnol aura un rôle essentiel. Valence n’a marqué qu’un seul but en trois journées et pourrait également être privé d’Umar Sadiq. Hugo Duro devra donc profiter des rares situations qui pourraient se présenter face à une équipe barcelonaise qui joue très haut et peut parfois laisser des espaces derrière sa défense.

Lamine Yamal (FC Barcelone) : La pépite barcelonaise commence déjà à monter en puissance. Après trois journées, Lamine Yamal reste notamment sur un doublé lors du large succès contre le Rayo Vallecano (5-2). Entouré de Raphinha, Fermin Lopez et Gordon, l’international espagnol dispose de nombreux partenaires capables de combiner avec lui et pourrait profiter des difficultés valencianes pour encore faire la différence.

Les tendances de cotes : le Barça immense favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Valence (1) ≈ 10,00 ≈ 4 % Énorme outsider Match nul (X) ≈ 6,50 ≈ 18 % Scénario secondaire Victoire FC Barcelone (2) ≈ 1,26 ≈ 78 % Très grand favori

Il existe très peu de suspense chez les bookmakers concernant le favori de cette rencontre. Avec environ 78 % de chances de victoire selon les probabilités calculées à partir des cotes, Barcelone possède une avance considérable sur Valence.

Cette différence s’explique facilement par les dynamiques totalement opposées des deux équipes. Le Barça a remporté ses trois premières rencontres et affiche déjà 12 buts au compteur, tandis que Valence attend toujours son premier succès et n’a inscrit qu’une seule réalisation.

La cote de la victoire sèche des Catalans reste donc particulièrement basse. Pour chercher davantage de valeur, il peut être intéressant de se tourner vers la production offensive des Blaugrana ou vers un handicap plus mesuré.

La victoire valenciane lors de la dernière confrontation invite néanmoins à une certaine prudence. Mestalla reste un déplacement particulier et le Barça devra éviter tout relâchement pour poursuivre son début de saison parfait.

Nos pronostics pour Valence – FC Barcelone

FC Barcelone gagne et plus de 2,5 buts dans le match : La victoire sèche du Barça offre peu de valeur compte tenu de son statut de grand favori. L’associer à au moins trois buts dans la rencontre paraît plus intéressant au regard du début de saison des Catalans. Les trois premiers matchs de Barcelone se sont terminés sur les scores de 5-0, 2-0 et 5-2, soit 14 buts au total. Face à un Valence qui vient d’en encaisser trois contre le Deportivo La Corogne, les Blaugrana pourraient encore faire parler leur puissance offensive.

: La victoire sèche du Barça offre peu de valeur compte tenu de son statut de grand favori. L’associer à au moins trois buts dans la rencontre paraît plus intéressant au regard du début de saison des Catalans. Les trois premiers matchs de Barcelone se sont terminés sur les scores de 5-0, 2-0 et 5-2, soit 14 buts au total. Face à un Valence qui vient d’en encaisser trois contre le Deportivo La Corogne, les Blaugrana pourraient encore faire parler leur puissance offensive. FC Barcelone marque plus de 2,5 buts : Les hommes de Hansi Flick ont déjà atteint la barre des trois réalisations à deux reprises en seulement trois journées. Avec 12 buts marqués, le champion d’Espagne tourne actuellement à quatre buts par rencontre. Valence avait déjà énormément souffert face au Barça ces dernières saisons, encaissant notamment sept, cinq puis six buts lors de trois défaites successives face aux Catalans. Malgré la victoire valenciane lors du dernier duel, le potentiel offensif actuel de Barcelone rend un nouveau match à au moins trois buts envisageable.

: Les hommes de Hansi Flick ont déjà atteint la barre des trois réalisations à deux reprises en seulement trois journées. Avec 12 buts marqués, le champion d’Espagne tourne actuellement à quatre buts par rencontre. Valence avait déjà énormément souffert face au Barça ces dernières saisons, encaissant notamment sept, cinq puis six buts lors de trois défaites successives face aux Catalans. Malgré la victoire valenciane lors du dernier duel, le potentiel offensif actuel de Barcelone rend un nouveau match à au moins trois buts envisageable. Lamine Yamal buteur : Après un début de championnat plus discret devant le but, l’ailier espagnol vient de débloquer son compteur de manière spectaculaire avec un doublé face au Rayo Vallecano. Sa capacité à provoquer et à rentrer sur son pied gauche pourrait poser de gros problèmes à une défense valenciane qui vient d’encaisser trois buts chez un promu. Avec Raphinha susceptible de monopoliser une partie de l’attention défensive, Yamal pourrait disposer de situations pour enchaîner à Mestalla.

Score possible

Valence 1-4 FC Barcelone : Difficile d’aller contre la dynamique actuelle des deux formations. Barcelone a remporté ses trois premiers matchs et affiche déjà 12 buts inscrits, tandis que Valence n’a pris qu’un point et vient de s’incliner 3-1 contre le Deportivo La Corogne. Mestalla pourrait permettre au club Ché d’offrir davantage de résistance et même de profiter des espaces laissés par le Barça pour marquer. Mais sur la durée de la rencontre, la différence de qualité offensive et la confiance actuelle des Blaugrana devraient faire pencher assez nettement la balance en faveur des hommes de Hansi Flick.