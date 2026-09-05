RC Lens : un ancien Lensois est libre, les supporters pensent déjà à son retour !

Libre depuis son départ du FC Nantes, Deiver Machado pourrait-il retrouver le RC Lens ? L’idée commence à séduire certains supporters lensois.

Et si Deiver Machado faisait son retour au RC Lens ? L’hypothèse a de quoi séduire une partie des supporters sang et or, qui gardent un excellent souvenir du piston colombien.

Arrivé à Lens en 2021, Machado s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs importants du système lensois. En quatre saisons, il a disputé 117 rencontres avec le Racing et a notamment inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives.

Deiver Machado est désormais libre

Le contexte a changé depuis son départ. Transféré au FC Nantes en décembre 2025 après avoir perdu du temps de jeu à Lens, le Colombien a ensuite quitté les Canaris après leur relégation en Ligue 2. Son départ libre a été confirmé cet été, faisant de lui un joueur disponible sans indemnité de transfert.

À 32 ans, Machado sort toutefois d’une saison particulière. Il a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec Lens puis Nantes en 2025-2026, avant de participer à la Coupe du monde avec la Colombie.

Son profil continue malgré tout d’intéresser. Le Sporting Portugal, le Deportivo La Corogne et Elche se sont notamment renseignés sur sa situation au cours de l’été. De plus, aux dernières nouvelles, il aurait trouvé un accord de principe avec le club turc de Gaziantep.

Un profil qui pourrait avoir du sens à Lens ?

L’idée d’un retour n’est, à ce stade, qu’une hypothèse. Mais sportivement, elle peut se défendre. Le Racing dispose de Matthieu Udol comme solution principale dans le couloir gauche, y compris Michał Skóraś, mais la succession de blessures en défense centrale pourrait amener le club à décaler Udol en central gauche, et ainsi renforcer le poste de piston.

Machado connaît déjà parfaitement le club, son environnement et les exigences du poste de piston dans un système offensif. Surtout, son statut de joueur libre rendrait l’opération potentiellement plus accessible sur le plan financier qu’un transfert classique.

Reste à savoir si le RC Lens aurait réellement l’intention de se positionner. Pour l’instant, aucun retour de Deiver Machado n’est annoncé. On imagine d’ailleurs mal les dirigeants lensois rajouter un salaire dans un groupe déjà fourni, et même si Machado venait à faire son retour, il ne pourrait même pas prendre part à l’aventure en Ligue des Champions, étant donné que la liste a déjà été envoyée. Sans oublier son historique de blessures assez important du côté du Racing.