RC Lens : Oughourlian doit déjà faire face à une polémique autour de son nouvel associé

À peine devenu actionnaire du RC Lens, Tim Leiweke voit une affaire judiciaire très controversée, conclue par une grâce de Donald Trump, refaire surface.

Le timing interpelle. Depuis le 31 août, Tim Leiweke est officiellement l’un des nouveaux visages de l’actionnariat du RC Lens. Via son fonds Entrepreneur Equity Partners (EEP), l’homme d’affaires américain détient 13,93 % du club et siège désormais à son conseil d’administration. L’investissement doit notamment contribuer au développement de Bollaert-Delelis et de ses infrastructures.

Mais l’arrivée de Leiweke dans le paysage lensois intervient avec un lourd passé judiciaire récent. En juillet 2025, le patron d’Oak View Group avait été inculpé aux États-Unis dans une affaire de manipulation présumée d’un appel d’offres concernant le Moody Center, une grande salle construite pour l’Université du Texas à Austin.

Selon l’accusation américaine, Leiweke aurait conclu un accord secret avec Legends Hospitality, alors concurrent potentiel, afin que cette société ne présente pas d’offre indépendante en échange de futurs contrats de sous-traitance. Oak View Group a finalement remporté le projet. Leiweke, qui avait plaidé non coupable, a toujours contesté les accusations et soutenu que les discussions relevaient d’un partenariat commercial légal.

Une affaire finalement stoppée par Donald Trump

Quelques mois plus tard, le dossier a pris une tournure spectaculaire. En décembre 2025, Donald Trump a accordé une grâce présidentielle complète à Tim Leiweke, mettant fin aux poursuites pénales qui le visaient. Une décision particulièrement remarquée puisque l’affaire avait été engagée par le département de la Justice sous la propre administration Trump.

Avant cette grâce, Leiweke avait quitté son poste de CEO d’Oak View Group après son inculpation. Dans le même dossier, Oak View Group avait accepté de payer 15 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec la justice américaine, tandis que Legends Hospitality devait verser 1,5 million de dollars. Les entreprises n’ont toutefois pas été poursuivies pénalement et n’ont pas reconnu de faute dans ces accords.

Une polémique qui arrive jusqu’à Lens

C’est donc ce passé qui ressurgit au moment où Tim Leiweke prend officiellement une place importante dans le projet du Racing Club de Lens. Le club, de son côté, présente son nouvel actionnaire comme un spécialiste des infrastructures sportives et de l’expérience dans les stades. Joseph Oughourlian reste largement majoritaire avec 69,10 % du capital.

À ce stade, il est important de rappeler que Tim Leiweke n’a pas été condamné dans cette affaire, les poursuites ayant été interrompues après la grâce présidentielle. La polémique porte donc sur des accusations de trucage d’appel d’offres, et non sur une condamnation pour des faits établis.

Pour le RC Lens, cette arrivée ouvre surtout une nouvelle page autour de Bollaert-Delelis. Mais elle donne aussi déjà matière à discussion autour du profil de celui qui représente désormais l’un de ses principaux nouveaux investisseurs.