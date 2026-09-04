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FRANCE

RC Lens : le groupe de Toppmöller pour Lorient, avec Gradit enfin de retour !

Par William Tertrin - 4 Sep 2026, 20:02
Dino Toppmöller en conférence de presse

Le groupe du RC Lens pour affronter Lorient.

Ce samedi à 17h15, le RC Lens reçoit le FC Lorient pour la 3e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Dino Toppmöller a retenu un groupe de 21 joueurs, dans lequel ne figurent pas Baidoo, Nawrocki, Chavez, Abdulhamid (blessés), les recrues Todibo et Kadile (encore trop courts), ainsi que Čelik (choix du coach). En revanche, Jonathan Gradit signe son grand retour, 9 mois et 26 jours après son dernier match à Monaco et sa fracture du tibia-péroné dans la foulée. Édouard et Antonio sont aussi bien présents.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Gorgelin, Risser – Aguilar, Udol, Skóraś, Gradit, Ganiou, Sagnan, Antonio – Bulatović, Titraoui, Haidara, Cuisance – Sotoca, Hazard, Thauvin, Édouard, Sima, Ivanović, Mesloub.

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