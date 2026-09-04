Stade Rennais : après le recadrage de Haise, Aït Boudlal reçoit un nouveau coup de pression

Après les remontrances de Franck Haise, Abdelhamid Aït Boudlal voit Loïc Désiré lui adresser à son tour un message clair, alors que le jeune défenseur rennais peine à retrouver son meilleur niveau.

Le Stade Rennais n’a pas cédé. Malgré l’intérêt appuyé de Fulham, qui aurait formulé une offre proche de 40 millions d’euros, le club breton a conservé Abdelhamid Aït Boudlal. Une décision forte pour un joueur qui s’était révélé la saison dernière, mais qui connaît un début d’exercice moins convaincant.

À 20 ans, le défenseur marocain doit désormais composer avec une nouvelle pression. Prometteur hier, il est aujourd’hui davantage attendu au tournant, d’autant que ses dernières sorties ont été marquées par plusieurs erreurs. Face au Mans, dimanche, il a notamment été impliqué sur l’un des buts encaissés par Rennes, malgré le succès des Bretons (3-2).

Haise lui demande de progresser rapidement

Franck Haise n’a pas cherché à masquer son agacement. L’entraîneur rennais sait que la concurrence est importante dans son secteur et attend une réaction rapide de son jeune défenseur.

« Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes », avait prévenu le technicien après la rencontre.

Une sortie qui intervient dans un contexte particulier. Pendant plusieurs semaines, l’avenir d’Aït Boudlal a été au centre des discussions, avec notamment l’intérêt de Fulham. Difficile, dans ces conditions, de savoir si les sollicitations anglaises ont réellement perturbé le joueur.

Désiré évoque une question de concentration

Loïc Désiré estime néanmoins que le mercato a pu avoir une influence. Interrogé par Ouest-France, le directeur sportif rennais considère qu’Aït Boudlal doit désormais être pleinement focalisé sur son club.

« Depuis mardi, il doit avoir la tête à 100 % au Stade Rennais, peut-être qu’il ne l’avait plus qu’à 80 %. » Pour le dirigeant, le problème est surtout lié à la concentration : « Les erreurs, il doit les gommer, c’est clair. Mais pour moi, c’est d’abord une question de concentration. »

Désiré refuse toutefois de tirer des conclusions trop sévères sur un joueur encore très jeune. Il rappelle d’ailleurs que Jérémy Jacquet avait lui aussi connu des critiques similaires au début de son parcours. « Ce sont de jeunes joueurs de 20 ans, pour lesquels la période de mercato est dure aussi à gérer. »

Le message est donc clair : le chapitre Fulham est désormais refermé. À Aït Boudlal de retrouver son niveau de la saison passée et de faire oublier rapidement les erreurs qui commencent à agacer son entraîneur.