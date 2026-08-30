Stade Rennais : après Le Mans, Haise envoie un énorme taquet à un titulaire

Le défenseur marocain Abdelhamid Aït Boudlal a reçu un avertissement clair de la part de Franck Haise malgré la victoire du Stade Rennais contre Le Mans (3-2).

Le Stade Rennais a décroché sa première victoire de la saison dimanche soir au Roazhon Park. Après le match nul spectaculaire concédé face au PSG lors de la première journée (2-2), les hommes de Franck Haise ont cette fois-ci réussi à s’imposer contre Le Mans (3-2), au terme d’une rencontre particulièrement animée.

Mais malgré les trois points, tout n’a pas été parfait pour les Rouge et Noir. Rennes a encore une fois laissé filer une avance de deux buts, avant de finalement arracher la victoire grâce à un penalty d’Estéban Lepaul dans le temps additionnel. Une nouvelle fois, les fragilités défensives ont donc agacé Franck Haise.

Haise envoie un message fort à Aït Boudlal

Titulaire au cœur de la défense rennaise aux côtés de Charlie Cresswell, Abdelhamid Aït Boudlal reste particulièrement surveillé par son entraîneur. Le jeune international marocain, très courtisé en ce mercato, a vécu un match très compliqué, avec une double erreur sur le but de Mafouta, en perdant le ballon puis en lâchant le marquage ensuite.

Le technicien rennais n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au sujet de son défenseur : « Soit il apprend vite, soit on le change parce qu’il y a de la concurrence à tous les postes. Il peut faire des choses bien, mais si tous les week-ends c’est un but… »

Une victoire, mais encore des progrès à faire

Avec quatre points pris lors des deux premières journées, le Stade Rennais réalise un début de championnat intéressant sur le plan comptable. Mais les scénarios contre le PSG puis Le Mans montrent que Franck Haise a encore du travail pour rendre son équipe plus solide.

Pour Aït Boudlal, le message est donc limpide : le talent ne suffira pas, la régularité sera indispensable. À 20 ans, le défenseur marocain dispose encore d’une importante marge de progression, mais la concurrence annoncée par Haise pourrait rapidement devenir très concrète.