Stade Rennais – Le Mans (3-2) : première victoire laborieuse pour Rennes, les enseignements

Le Stade Rennais a décroché sa première victoire de la saison face au Mans (3-2), mais les Rouge et Noir ont dû attendre les dernières minutes pour se sortir d’un match qu’ils avaient pourtant parfaitement lancé.

Le Stade Rennais tient sa première victoire de la saison. Après son nul spectaculaire contre le PSG (2-2), le club breton s’est imposé 3-2 face au Mans, dimanche au Roazhon Park, au terme d’une rencontre particulièrement animée.

Mais au-delà des trois points, ce succès laisse plusieurs enseignements à Franck Haise.

Rennes doit apprendre à mieux gérer ses temps faibles

Le principal enseignement est sans doute là. Rennes a rapidement pris les devants grâce à Estéban Lepaul, avant que Valentin Rongier ne double la mise d’une belle frappe à la 26e minute.

En contrôle, les Rennais ont pourtant laissé Le Mans revenir dans la partie. Louis Mafouta a réduit l’écart à la 30e minute, avant d’égaliser sur penalty au retour des vestiaires. Le scénario rappelle d’ailleurs celui du match contre le PSG : Rennes est capable de produire de très bonnes séquences, mais peine encore à conserver la maîtrise lorsque le rythme change.

Les statistiques de la première période étaient révélatrices : malgré 63 % de possession, Rennes avait concédé davantage d’occasions dangereuses au Mans.

Lepaul confirme déjà son importance

Encore buteur, Estéban Lepaul s’impose comme l’une des principales armes offensives du SRFC. Après son but contre le PSG, l’attaquant a récidivé dès la 5e minute face au Mans.

Sa capacité à être efficace rapidement est une excellente nouvelle pour Franck Haise. Rennes dispose d’un joueur capable de convertir les bons ballons, même lorsque le collectif connaît davantage de difficultés.

Une fin de match qui montre du caractère

Le point positif majeur reste toutefois la réaction rennaise. Alors que Le Mans semblait pouvoir repartir avec un point, les Rouge et Noir ont continué à pousser. Blas a trouvé le poteau, Nordin a buté sur Kocik et Rennes a multiplié les situations.

Le penalty obtenu dans le temps additionnel puis transformé par Lepaul a finalement délivré le Roazhon Park. L’exclusion de Djibril Sidibé quelques minutes plus tôt avait également compliqué la tâche du promu.

Rennes s’impose donc 3-2, mais cette victoire doit surtout servir de leçon : les hommes de Franck Haise ont les qualités offensives et le caractère nécessaires pour gagner, mais devront progresser dans la gestion des temps faibles. Après deux journées, le potentiel est évident ; la maîtrise, elle, reste encore à construire.