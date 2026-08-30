Stade Rennais : c’est officiel, Arthur Theate revient là où tout a commencé

Arthur Theate retrouve un environnement qu’il connaît bien. Deux ans après son départ du Stade Rennais, le défenseur belge quitte provisoirement l’Eintracht Francfort pour revenir à Bologne.

Un retour officiel à Bologne

Bologne a officialisé ce dimanche la signature d’Arthur Theate. L’international belge aux 36 sélections rejoint les Rossoblù dans le cadre d’un prêt payant en provenance de l’Eintracht Francfort.

L’accord comprend une option d’achat fixée à 15 millions d’euros, à laquelle pourraient s’ajouter différents bonus. Le défenseur de 26 ans est prêté jusqu’au 30 juin 2027. Le club italien présente son nouveau renfort comme un joueur « plus mûr » et « déjà confirmé ».

Theate revient dans le club qui l’a révélé

Ce transfert ressemble à un retour aux sources pour le défenseur belge. C’est sous les couleurs de Bologne qu’il s’était révélé, avant de rejoindre le Stade Rennais durant l’été 2022.

Après son passage en Bretagne, Arthur Theate avait officiellement quitté Rennes pour poursuivre sa carrière à Francfort. Il retrouve désormais une maison où son profil et ses qualités défensives sont déjà bien connus.

Ça pourrait encore bouger en défense à Rennes

Dans le même temps, le mercato reste animé au Stade Rennais. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Alidu Seidu aurait ouvert la porte à un départ lors des derniers jours du marché. Hull City, Strasbourg et le Torino feraient partie des prétendants.

Ça va bouger pour Alidu Seidu. Le défenseur central ghanéen a ouvert la porte à un départ, tandis que Hull City, Strasbourg et le Torino sont sur les rangs. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2093721072889708883

De son côté, Theate ouvre un nouveau chapitre de sa carrière dans un club qu’il avait quitté quatre ans plus tôt. Bologne récupère ainsi un international belge encore au sommet de sa forme.