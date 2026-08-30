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FRANCE

PSG Mercato : la visite médicale valide un transfert proche des 60 M€ !

Par Louis Chrestian - 30 Août 2026, 10:45
PSG Mercato : la visite médicale valide un transfert proche des 60 M€ !

Le départ d’Ibrahim Mbaye vers Aston Villa est désormais imminent. Arrivé à Birmingham samedi, l’attaquant du PSG a passé avec succès sa visite médicale, tandis que le montant final de l’opération se précise.

Mbaye a réussi sa visite médicale

On vous en parlait vendredi : le PSG avait bouclé un nouveau transfert XXL après celui de Bradley Barcola. Le dossier a franchi une étape décisive ce week-end puisque Ibrahim Mbaye (18 ans) se trouve à Birmingham depuis samedi.

D’après les informations de CulturePSG, l’attaquant international sénégalais a passé avec succès sa visite médicale avec Aston Villa. Il ne resterait donc plus aucun obstacle majeur avant sa signature chez les Villans, qui le suivent depuis plusieurs mois.

Une opération finalement proche des 60 M€

Le montant définitif est même plus élevé qu’annoncé initialement. Aston Villa doit verser 55 M€ fixes au PSG, auxquels s’ajoute 1 M€ d’indemnité de formation. Le club de la capitale aurait également sécurisé près de 4 M€ en cas de future revente.

La valeur totale de l’opération devrait ainsi approcher les 60 M€. Une très belle vente pour la maison parisienne concernant un pur produit de sa formation.

Une officialisation attendue rapidement

Également intéressé, Liverpool avait trouvé un accord contractuel avec Mbaye avant de reculer devant les exigences parisiennes. Aston Villa, qui avait fait du Sénégalais une priorité, a finalement accéléré après l’échec de la piste Rafael Leao.

L’officialisation pourrait intervenir dans les prochaines heures. Mbaye retrouvera rapidement le PSG puisque les Villans doivent recevoir Paris le 8 décembre en phase de ligue de la Ligue des Champions.

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