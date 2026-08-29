Pierre Ménès a livré son analyse du match nul entre le LOSC et le PSG en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, vendredi à Lille (2-2).

Le PSG a encore laissé des points en route. Après son match nul à Lille (2-2), le club de la capitale doit déjà composer avec plusieurs interrogations, notamment dans le secteur offensif. Une situation qui n’a pas échappé à Pierre Ménès. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien consultant a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation parisienne.

« Ils ont été relativement médiocres »

Pour Pierre Ménès, Lille a parfaitement réussi à gêner le PSG grâce à son agressivité et à son organisation. Les Dogues ont notamment mis en place un pressing haut qui a considérablement perturbé les Parisiens. Le bloc lillois, compact et agressif, a empêché les joueurs de Luis Enrique de développer leur jeu habituel pendant une grande partie de la rencontre. Une prestation qui mérite d’être saluée selon Ménès. Mais le consultant n’a pas été aussi tendre avec le PSG.

Pierre Ménès estime que les champions de France ont livré une prestation insuffisante. « Ils ont été relativement médiocres », a-t-il notamment lâché sur sa chaîne YouTube. Une analyse particulièrement sévère, mais qui s’appuie notamment sur les difficultés rencontrées par Paris pour sortir du pressing lillois. Le PSG a longtemps manqué de rythme et de solutions pour contourner le dispositif adverse. Il aura finalement fallu attendre le temps additionnel pour arracher le match nul grâce à Marquinhos.

Ferran Torres et Akliouche pointés du doigt

Dans son analyse, Pierre Ménès a également ciblé plusieurs joueurs offensifs. Ferran Torres et Maghnes Akliouche sont notamment concernés. Leur apport n’a pas suffisamment pesé dans le jeu parisien selon lui. Une situation qui devient d’autant plus préoccupante avec le départ de Bradley Barcola. L’international français doit prochainement rejoindre Liverpool dans le cadre d’un transfert estimé à environ 150 millions d’euros. Et son absence pourrait rapidement se faire sentir.

Pour Pierre Ménès, le PSG doit encore bouger offensivement avant la fermeture du mercato. La perte de Bradley Barcola réduit notamment les solutions permettant d’attaquer la profondeur. Or, les attaquants actuellement disponibles ne semblent pas encore totalement prêts à prendre le relais. Ménès estime ainsi que les offensifs parisiens manquent encore de rythme et d’efficacité. Une situation qui pourrait devenir problématique au fil de la saison.

Une dernière recrue offensive réclamée au PSG

Pierre Ménès conseille donc à Luis Enrique de profiter des trois derniers jours du mercato pour renforcer son attaque. L’objectif serait de compenser le départ de Barcola avec un joueur capable d’apporter de la profondeur et de créer davantage de danger dans le dos des défenses. Le match contre Lille a notamment montré que le PSG pouvait être mis en difficulté lorsque son adversaire parvient à couper les circuits de passes et à empêcher les attaquants de prendre de la vitesse.

Avec la Ligue des Champions et les nombreuses échéances qui attendent Paris, disposer d’une solution offensive supplémentaire pourrait donc être précieux. Le match nul à Lille ne remet évidemment pas en cause les ambitions du PSG mais il constitue un rappel intéressant avant la fermeture du mercato. Paris a déjà enregistré plusieurs mouvements importants cet été et doit désormais déterminer s’il possède suffisamment de solutions offensives après le départ de Barcola. Pour Pierre Ménès, la réponse semble claire : une dernière recrue ne serait pas de trop.