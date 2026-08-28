Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Présent à Monaco ce jeudi pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, Nasser al-Khelaïfi a fait un point sur la situation des dossiers chauds du PSG.

Tout indique désormais que Bradley Barcola va quitter le PSG pour rejoindre Liverpool dans les prochains jours. Les deux clubs ont trouvé un accord de principe pour le transfert de l’international français. Les Reds devraient débourser près de 140 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier parisien.

Barcola, le PSG temporise encore

Une opération XXL pour le PSG, qui avait recruté Barcola à l’OL pour environ 45 millions d’euros il y a trois ans. Interrogé à Monaco sur ce transfert qui semble pourtant quasiment bouclé, Nasser al-Khelaïfi n’a pas souhaité en dire davantage : « Le club communiquera officiellement s’il se passe quelque chose. » Une réponse très prudente, mais qui ne devrait pas empêcher Liverpool et le PSG de finaliser rapidement les derniers détails de cette opération.

Pour Paris, cette vente représenterait surtout une rentrée financière considérable et confirmerait la nouvelle stratégie du club sur le marché des transferts. L’autre sujet chaud concernait évidemment Ousmane Dembélé. L’attaquant parisien a été mis au repos par Luis Enrique cette semaine et ne participera pas au déplacement du PSG à Lille. Cette décision avait suscité quelques interrogations, notamment après son remplacement à la mi-temps contre Rennes.

Dembélé, aucune polémique selon Al-Khelaïfi

Mais Luis Enrique avait rapidement expliqué qu’il s’agissait avant tout d’une mesure de gestion, Dembélé étant marqué physiquement après un été particulièrement chargé. Nasser al-Khelaïfi a confirmé cette version : « Il va bien, il est fatigué. Il a un accord avec le coach, pour avoir quelques jours. Ce n’est pas facile pour lui… La Coupe du Monde, beaucoup de matchs, il est revenu avec nous pour la Supercoupe, c’est bien qu’il se repose. »

Le message du président parisien est donc très clair : aucune tension ne serait à signaler entre Dembélé et Luis Enrique. Le Ballon d’Or 2025 devrait ainsi profiter de quelques jours de récupération avant de retrouver ses partenaires lundi. Entre le départ de Barcola et la gestion physique de Dembélé, le PSG doit donc composer avec deux situations très différentes mais semble tout en maîtrise sur ces deux dossiers.