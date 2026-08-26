Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon nos informations, le RC Strasbourg n’est plus fermé à un transfert de Guéla Doué (23 ans)… pourchassé par le PSG en cette fin de mercato estival.

Le mercato du PSG pourrait connaître un nouveau tournant cet été. Alors que Luis Enrique souhaite encore renforcer son effectif, le poste de défenseur polyvalent fait partie des priorités parisiennes. Et Guéla Doué figure bien parmi les options étudiées.

Le PSG surveille bien Guéla Doué

Comme annoncé par But! au printemps dernier, le PSG suit la situation de Guéla Doué. Une information désormais confirmée par Sacha Tavolieri. Le journaliste belge explique que le latéral droit du RC Strasbourg constitue une option concrète pour les dirigeants parisiens. Son profil correspond particulièrement aux besoins de Luis Enrique puisqu’il peut évoluer sur le côté droit mais également dépanner dans l’axe. Une polyvalence qui intéresse fortement Paris.

Selon nos informations, le PSG aurait déjà transmis deux offres au RC Strasbourg. Les deux propositions ont été refusées mais la position alsacienne aurait désormais évolué. Le Racing ne serait plus totalement fermé à un départ de son défenseur et commencerait à se montrer vendeur. Une ouverture qui pourrait relancer les discussions entre les deux clubs.

Un deal bouclé à 35 M€ ?

Pour l’heure, le PSG proposerait 20 millions d’euros. Une somme encore éloignée des exigences strasbourgeoises. Le RCSA réclamerait officiellement entre 40 et 45 millions d’euros pour accepter de libérer Guéla Doué mais une opération autour de 35 millions d’euros pourrait finalement permettre aux deux parties de trouver un terrain d’entente. Paris connaît donc désormais le prix à payer pour espérer faire craquer Strasbourg.

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le Bayer Leverkusen suit également la situation de Guéla Doué avec attention. Une concurrence à prendre au sérieux pour Paris. Le club allemand a déjà démontré cet été qu’il pouvait investir des sommes importantes pour renforcer sa défense, notamment avec le recrutement de Facundo Medina en provenance de l’OM. Leverkusen pourrait donc rapidement devenir un concurrent crédible si le dossier venait à s’accélérer.

Un profil qui colle aux besoins du PSG

Pour Luis Enrique, l’intérêt de Guéla Doué (23 ans) s’explique facilement. Le PSG cherche notamment un défenseur droitier capable d’évoluer au poste de latéral droit mais aussi dans l’axe.

Le capitaine du RC Strasbourg répond précisément à ce cahier des charges, même s’il a débuté piteusement sa saison par une lourde défaite à Marseille (0-4), en provoquant notamment un penalty évitable sur Igor Paixao. Reste désormais à savoir si Paris acceptera de faire un effort financier conséquent pour convaincre le Racing.