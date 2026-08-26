Le premier but du RC Lens face à l’AJ Auxerre (5-2) continue de faire polémique : la direction de l’arbitrage de la FFF a finalement reconnu ses torts.

Le large succès du RC Lens contre Auxerre n’a pas totalement fait disparaître les interrogations autour de l’arbitrage. Samedi à Bollaert, les Lensois se sont imposés 5-2 au terme d’une rencontre spectaculaire. Mais une décision prise dès les premières minutes continue de faire parler.

La direction de l’arbitrage donne raison à Ménès

À la 10e minute, Mathieu Vernice avait désigné le point de penalty après une main d’Arthur Piedfort dans la surface auxerroise. La décision avait ensuite été confirmée par le VAR. Florian Thauvin ne s’était pas fait prier pour transformer le penalty à la 12e minute et permettre au RC Lens de prendre rapidement les commandes. Mais cette décision arbitrale était déjà contestée.

Pierre Ménès avait notamment pointé du doigt cette décision après la rencontre. Et l’ancien consultant avait visiblement vu juste. Réunie pour analyser plusieurs situations litigieuses de la première journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la FFF a estimé que ce premier penalty n’aurait pas dû être accordé à Lens. Selon son analyse, la main d’Arthur Piedfort ne pouvait pas être sanctionnée au regard de la loi 12. Une précision importante qui remet donc en cause l’ouverture du score lensoise.

Une polémique qui rattrape le RC Lens

La situation était d’autant plus particulière qu’Arthur Piedfort était au duel avec Ismaëlo Ganiou au moment de l’action. Le défenseur du RC Lens tenait le bras du joueur auxerrois lorsque le ballon est venu entrer en contact avec sa main. Pour la direction de l’arbitrage, cet élément était déterminant. La main du milieu de terrain de l’AJA ne devait donc pas entraîner de penalty.

Cette mise au point ne remet évidemment pas en cause la prestation offensive du RC Lens, qui a largement dominé Auxerre en inscrivant cinq buts. Mais elle donne un nouvel écho aux propos de Pierre Ménès. Après le match, celui-ci avait justement estimé que les décisions arbitrales avaient systématiquement été favorables aux Lensois, évoquant notamment le premier penalty. La direction de l’arbitrage vient donc désormais confirmer que cette première décision était effectivement erronée. De quoi relancer la polémique autour du succès lensois à Bollaert.