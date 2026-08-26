Si des rumeurs de départ entouraient Irvin Cardona (29 ans) en début de mercato, son début de saison a convaincu les supporters de l’ASSE de miser sur lui.

Le verdict des supporters de l’ASSE est sans appel. Alors que l’avenir d’Irvin Cardona pouvait encore susciter quelques interrogations il y a plusieurs semaines, son excellent début de saison a clairement changé la donne.

Les supporters de l’ASSE veulent garder Cardona

But! a récemment lancé un sondage auprès des supporters stéphanois avec une question simple : « L’ASSE doit-elle se séparer d’Irvin Cardona ? » La réponse est particulièrement nette :

Oui : 8,4 %

Non : 91,6 %

Avec plus de neuf supporters sur dix favorables à son maintien, Cardona bénéficie donc d’un soutien massif. À 29 ans, l’attaquant de l’ASSE semble avoir parfaitement lancé sa saison. Utilisé dans un rôle hybride au sein de l’attaque, il s’est rapidement montré décisif. Ses performances lui permettent même d’occuper actuellement la tête du classement des buteurs de Ligue 2. Une situation bien différente de celle qui entourait son avenir au début du mercato.

Un joueur important pour Cathro

Cette dynamique renforce forcément la position d’Irvin Cardona au sein du projet de Ian Cathro. L’entraîneur écossais dispose avec lui d’un joueur capable d’évoluer dans plusieurs registres offensifs et d’apporter régulièrement du danger.

Pour les supporters, son efficacité actuelle constitue surtout un argument supplémentaire pour ne pas toucher à l’équilibre de l’équipe. Alors que l’ASSE ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 2, se séparer de son meilleur buteur apparaîtrait désormais comme une décision particulièrement risquée.

Quelques semaines après les premières rumeurs de départ, la tendance semble donc totalement inversée. Irvin Cardona a convaincu sur le terrain et les supporters lui ont rendu leur verdict. Avec 91,6 % des suffrages en faveur de son maintien, l’attaquant est clairement devenu un élément apprécié du public stéphanois. Son début de saison confirme surtout qu’il semble désormais pleinement ancré dans le projet de l’ASSE avec Ian Cathro.