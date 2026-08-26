Pour affronter Fenerbahçe en barrage retour de la Ligue des Champions (21h), l’OL va encore changer tout son onze !

Le grand soir approche au Groupama Stadium. Après sa victoire à Istanbul, l’OL reçoit Fenerbahçe avec l’ambition de décrocher son billet pour la suite de la Ligue des Champions. Et Paulo Fonseca a préparé son équipe en conséquence.

Fonseca a tout prévu à Toulouse

La large rotation opérée à Toulouse n’était clairement pas anodine. Alors que l’OL s’est imposé 2-0 face au TFC, Paulo Fonseca a choisi de laisser onze titulaires habituels au repos. Selon L’Équipe, l’objectif était évidemment de les préserver pour le rendez-vous européen. Moussa Niakhaté, touché à une cheville à Istanbul, a notamment récupéré et est resté à Lyon durant le week-end avec le reste de la défense. Loïs Openda n’a lui pas disputé la moindre minute contre Toulouse. L’idée est donc désormais de retrouver une équipe très proche de celle qui avait posé énormément de problèmes à Fenerbahçe lors du match aller.

Le Groupama Stadium sera à guichets fermés pour cette rencontre. Paulo Fonseca compte profiter de cette ambiance pour demander à ses joueurs de mettre immédiatement une énorme pression sur les Turcs. L’objectif sera de faire basculer rapidement le stade dans une atmosphère de grande soirée européenne. Pavel Sulc constitue également une solution intéressante. Le Tchèque a profité du déplacement à Toulouse pour reprendre la compétition et pourrait apporter sa fraîcheur dans la dernière demi-heure si l’OL doit aller chercher un but.

Fenerbahçe arrive diminué à Lyon

De son côté, Fenerbahçe devra composer avec deux absences importantes. Après sa victoire contre Konyaspor (4-2), le club stambouliote a perdu Marco Asensio et Kerem Aktürkoglu. Asensio souffre d’une élongation à la cuisse gauche et ne pourra pas participer au barrage retour. Aktürkoglu a quant à lui été victime d’une commotion cérébrale et doit respecter le protocole prévu à la suite de son choc. Deux coups durs pour José Mourinho et son équipe.

L’absence de Marco Asensio pourrait pousser Fenerbahçe à adopter une approche plus défensive. Selon les médias turcs, Ismail Yüksek pourrait ainsi être titularisé au milieu aux côtés de N’Golo Kanté et Mattéo Guendouzi. Un choix qui renforcerait l’impact physique de l’équipe turque, mais qui pourrait également réduire ses possibilités offensives. Sur le côté gauche, Nene Dorgeles est pressenti pour remplacer Aktürkoglu. L’ailier avait notamment trouvé le poteau de Dominik Greif lors du match aller.

Greenwood et Talisca attendus

Mason Greenwood devrait une nouvelle fois occuper le côté droit. Auteur d’un doublé contre Konyaspor, l’Anglais reste l’une des principales menaces offensives de Fenerbahçe. La grande interrogation concerne désormais le poste d’avant-centre. Vedat Muriqi a débuté les deux dernières rencontres, mais Anderson Talisca, préservé en championnat, pourrait être préféré ce mercredi soir. Romelu Lukaku semble encore trop juste pour débuter après avoir disputé une vingtaine de minutes samedi.

Avec une équipe préservée et un stade plein, Paulo Fonseca semble donc avoir préparé son coup. L’OL devrait retrouver ses titulaires habituels après la rotation effectuée à Toulouse. En face, Fenerbahçe devra faire sans deux joueurs offensifs importants. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une soirée européenne particulièrement intense. L’objectif est désormais simple pour les Lyonnais : terminer le travail et valider leur qualification pour la Ligue des Champions.