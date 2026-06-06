Directeur du football du PSG, Luis Campos a déjà su s’entourer de onze colosses à Paris pour la saison prochaine.

Le PSG savoure encore son sacre européen historique, mais le club de la capitale pense déjà à l’avenir. Pendant que Luis Enrique prépare la prochaine saison et que Luis Campos travaille sur plusieurs dossiers mercato, une séquence originale a retenu l’attention des supporters. En visite à l’Hôtel National des Invalides, le conseiller sportif parisien a partagé un moment particulier autour du trophée de la Ligue des champions.

Onze « recrues » avant le mercato

Sur son compte X, Luis Campos a publié un message accompagné d’une photo symbolique mettant en scène le prestigieux trophée européen entouré de militaires des forces armées françaises. Le Portugais a écrit : « Quelle belle coïncidence ! Pour protéger le trophée de la Ligue des champions, 11 militaires des forces armées se sont unis pour le défendre en équipe, à l’instar du PSG. Un grand merci pour l’accueil exceptionnel du Corps d’armée du Ministère des Armées et des Anciens Combattants à l’Hôtel National des Invalides. Ensemble… Allez Paris. » Une publication qui a rapidement été relayée par de nombreux supporters parisiens.

Avec humour, certains fans ont immédiatement comparé ces onze militaires à de nouvelles recrues venues protéger le trophée remporté cette saison. Une image qui colle parfaitement au discours développé depuis plusieurs mois par Luis Campos et Luis Enrique. Le PSG cherche désormais à construire une équipe solide, soudée et capable de défendre son statut de champion d’Europe. Le symbole d’un collectif uni est d’ailleurs au cœur du projet parisien actuel, bien loin des années où les individualités occupaient souvent toute la lumière.

Un PSG tourné vers l’avenir

Cette visite intervient alors que le club prépare déjà sa prochaine campagne européenne. Après avoir décroché sa deuxième Ligue des champions, l’objectif sera désormais de confirmer au plus haut niveau. Le défi s’annonce immense. Mais à Paris, l’ambition est désormais assumée. Luis Enrique, Luis Campos et l’ensemble de la direction souhaitent inscrire le PSG parmi les plus grandes dynasties du football européen.

Au-delà de l’aspect symbolique, cette publication a surtout été perçue comme un message d’unité. Les onze militaires présents autour du trophée incarnent les valeurs de collectif, de discipline et de solidarité que le PSG cherche à mettre en avant depuis plusieurs saisons.