OL : Fenerbahçe humilie Lyon avant la Ligue des Champions !

L’Olympique Lyonnais s’apprête à retrouver la route de la Ligue des Champions, mais visiblement, le club rhodanien ne fait plus trembler grand monde en Europe. Alors que les tours qualificatifs vont rapidement s’enchaîner, un média turc a envoyé un message particulièrement piquant à l’égard de l’OL.

Dans une analyse consacrée au parcours potentiel de Fenerbahçe, Haber estime clairement que tomber sur Lyon serait une bonne nouvelle pour le club d’Istanbul. Une sortie qui risque de faire grincer des dents dans le Rhône.

L’OL bientôt fixé sur son avenir européen

La Ligue des Champions a déjà repris ses droits en coulisses. À Nyon, l’UEFA a procédé au tirage au sort des premiers tours qualificatifs, avec de nombreux champions de championnats moins exposés déjà engagés dans la bataille.

Pour certains clubs, le chemin vers la phase de Ligue sera long. Il faudra parfois passer jusqu’à quatre tours pour décrocher le précieux ticket. L’OL, lui, entrera plus tard dans cette campagne européenne, mais le club rhodanien est déjà concerné de très près par les scénarios possibles.

Et avant même de connaître son adversaire, Lyon voit déjà son nom circuler à l’étranger. Pas forcément de la manière la plus flatteuse.

Fenerbahçe regarde déjà plus loin

Deuxième du championnat turc, Fenerbahçe fait partie des clubs les plus attendus de ces qualifications. Le club d’Istanbul entrera en piste dès le deuxième tour, avec un premier obstacle face aux Polonais de Gornik Zabrze.

En cas de qualification, Fenerbahçe serait tête de série au troisième tour, tout comme l’OL, l’Olympiakos ou encore Bodo Glimt. Mais si tout ce beau monde poursuit son chemin jusqu’aux barrages, les Turcs pourraient alors tomber sur Lyon, l’Olympiakos ou le club norvégien pour tenter d’arracher leur place en Ligue des Champions.

C’est précisément dans cette projection que le média turc Haber a glissé une phrase qui ne devrait pas plaire aux supporters lyonnais.

Bodo Glimt fait peur, pas l’OL

Selon cette analyse venue de Turquie, les dirigeants de Fenerbahçe redouteraient surtout Bodo Glimt. Le club norvégien, huitième de finaliste de la dernière édition, semble davantage inquiéter le Fener que l’Olympique Lyonnais.

Le média turc va même beaucoup plus loin en estimant que tomber sur Lyon ou l’Olympiakos serait une option très favorable pour le club stambouliote.

“En revanche, si son adversaire est Lyon ou l’Olympiakos, Fenerbahçe a de bonnes chances de se qualifier facilement pour le tour suivant”, avance Haber.

Une phrase très forte, et surtout très présomptueuse, qui a tout du manque de respect pour un club comme l’OL.

Un manque de respect évident pour Lyon

Pour l’OL, ce genre de sortie sonne comme un vrai rappel de sa perte d’influence sur la scène européenne. Il y a encore quelques années, Lyon était un club respecté en Ligue des Champions, capable de faire tomber des cadors et de s’inviter dans le dernier carré.

Aujourd’hui, certains observateurs étrangers semblent considérer le club rhodanien comme un adversaire abordable, voire souhaitable.

Le contraste est brutal. Bodo Glimt inquiète, Lyon rassure. Pour un club du standing de l’OL, habitué à porter haut le football français en Europe pendant de nombreuses années, le constat a de quoi piquer.

Fenerbahçe ferait bien de rester prudent

Cette sortie est d’autant plus étonnante que Fenerbahçe n’a plus participé à la Ligue des Champions depuis 18 ans. Le club turc possède bien sûr une énorme base populaire, des moyens importants et un effectif ambitieux, mais son absence prolongée de la plus grande compétition européenne devrait inciter à davantage d’humilité.

Avant de penser à Lyon, à l’Olympiakos ou à Bodo Glimt, Fenerbahçe devra déjà franchir ses premiers obstacles. Et dans les tours préliminaires de Ligue des Champions, rien n’est jamais simple.

L’OL, de son côté, pourra aussi se servir de ce genre de déclaration comme d’un levier de motivation. Rien de mieux qu’un manque de respect affiché pour réveiller un groupe.

Lyon doit répondre sur le terrain

Cette pique venue de Turquie tombe à un moment important pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien veut retrouver son rang européen, mais il devra le prouver match après match.

Les tours qualificatifs sont souvent piégeux. L’expérience, la concentration et la gestion émotionnelle y jouent un rôle majeur. Si l’OL veut faire taire les critiques, il devra montrer qu’il reste un club capable d’imposer le respect sur la scène continentale.

Car aujourd’hui, le message envoyé depuis la Turquie est clair : Lyon ne fait plus peur.

L’OL a une revanche à prendre

Cette déclaration d’Haber peut être vue comme un simple excès de confiance. Mais elle dit aussi quelque chose de plus profond : l’image européenne de l’OL s’est abîmée.

À Lyon, personne n’a besoin de longs discours pour comprendre l’enjeu. Retrouver la Ligue des Champions, ce n’est pas seulement une question sportive ou financière. C’est aussi une question de prestige.

L’OL devra donc répondre là où ça compte vraiment : sur le terrain.

Et si le chemin européen venait à croiser celui de Fenerbahçe, nul doute que les Lyonnais auraient une phrase toute trouvée à afficher dans le vestiaire.