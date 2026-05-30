PSG – Arsenal : les compos de la finale sont tombées avec une surprise de dernière minute !

Luis Enrique et Mikel Arteta ont publié leur composition pour la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal (18h).

Comme annoncé par Canal+ et confirmé par RMC Sport, Achraf Hakimi sera titulaire dans le couloir droit de la défense pour cette finale. Au milieu, Fabian Ruiz a été préféré à Warren-Zaïre Emery, qui débutera donc sur le banc. On retrouve donc les 10 mêmes joueurs de champ que la dernière finale face à l’Inter Milan.

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.