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FRANCE

FC Nantes Mercato : Nicolas Cozza bientôt de retour en Ligue 1 ?

Par William Tertrin - 30 Mai 2026, 16:40
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Libre de tout contrat après la résiliation de son bail avec Wolfsburg et la fin de son aventure avec le FC Nantes, Nicolas Cozza attire déjà plusieurs clubs.

Nicolas Cozza est officiellement libre. En effet, le défenseur français a trouvé un accord avec le VfL Wolfsburg pour mettre fin à la dernière année de son contrat, devenant ainsi libre de s’engager où il le souhaite à l’approche du mercato estival.

À 27 ans, le joueur formé au Montpellier HSC sort de deux saisons marquées par des prêts successifs au FC Nantes, où il a retrouvé du temps de jeu et un rôle important en défense.

Une grosse parenthèse nantaise entre 2024 et 2026

Arrivé à Nantes en février 2024, dans un contexte de besoin urgent sur le côté gauche de la défense, Cozza s’est rapidement imposé comme une solution fiable. Revenu ensuite à deux reprises sous forme de prêts successifs, il aura finalement passé une grande partie de son temps de jeu sous les couleurs des Canaris (73 matchs).

Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral gauche, il a rendu service dans plusieurs systèmes, notamment dans une période où le FC Nantes cherchait à stabiliser son arrière-garde. Mais, comme bon nombre de ses coéquipiers, il n’a pas toujours été impérial et a été la cible des supporters nantais.

Un retour en Ligue 1 ?

La situation actuelle de Nicolas Cozza en fait une opportunité intéressante pour de nombreux clubs. Libre et expérimenté en Ligue 1 (168 matchs), il attire déjà des intérêts en France comme à l’étranger, comme le rapporte Foot Mercato.

Après deux saisons en dents de scie entre l’Allemagne et la Loire-Atlantique, Cozza se retrouve à un tournant. Le FC Nantes, qui a déjà fait appel à lui à plusieurs reprises, pourrait être une option naturelle, mais assez impossible à imaginer avec la descente du club en Ligue 2.

Une chose est sûre : son statut de joueur libre et son expérience en Ligue 1 en font l’un des profils défensifs les plus accessibles du début de mercato.

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