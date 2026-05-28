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FRANCE

FC Nantes Mercato : les Canaris officialisent une nouvelle signature !

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 17:50
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Louka Gautier (FC Nantes)

Le FC Nantes a officialisé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel de Louka Gautier.

Le FC Nantes continue de miser sur sa formation. Après Tom Raiani, Sanah Camara et Taïgy Dugard, le club des bords de l’Erdre a fait signer un quatrième joueur professionnel en l’espace d’un mois : Louka Gautier. Le jeune latéral gauche français a paraphé ce jeudi son premier contrat professionnel avec son club formateur.

Considéré comme l’un des éléments prometteurs du centre de formation nantais, Louka Gautier poursuit ainsi sa progression chez les Canaris. Cette signature confirme une nouvelle fois la volonté du FC Nantes de s’appuyer sur ses jeunes talents en vue des prochaines saisons.

Le communiqué du FC Nantes

« Le FC Nantes continue de s’appuyer sur la qualité de son centre de formation en faisant signer un premier contrat professionnel à Louka Gautier.

Né à Angers, ce jeune joueur s’épanouit à la Jonelière depuis ses débuts à l’école de foot, gravissant progressivement tous les échelons du club. Il a notamment participé avec brio aux deux dernières campagnes européennes en Youth League.
Aujourd’hui, ce gaucher rapide et puissant, capable d’évoluer aussi bien en piston qu’ailier, s’impose comme un élément clé de l’équipe réserve avec laquelle il a remporté le premier Challenge Espoirs de l’histoire du club.

Le FC Nantes se réjouit ainsi de poursuivre l’aventure avec Louka Gautier pour les trois prochaines années », peut-on lire sur le communiqué du FCN.

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