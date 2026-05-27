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FRANCE

FC Nantes : un nouvel international A s’offre au futur coach des Canaris

Par Bastien Aubert - 27 Mai 2026, 11:40
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Bahmed Deuff (FC Nantes)

Si le prochain coach du FC Nantes n’est pas encore connu, un nouvel international pousse chez les Canaris.

Bonne nouvelle pour le FC Nantes et pour l’un de ses jeunes talents. Alors que l’identité du futur entraîneur des Canaris n’est pas encore connue, un joueur formé au club vient lui de vivre une étape importante de sa carrière internationale. Bahmed Deuff, jeune milieu nantais, a été convoqué pour la première fois avec l’équipe A de la Mauritanie. Une première sélection qui marque une vraie progression pour le joueur, considéré comme un espoir sérieux du club.

Deuff récompensé de sa progression

Né à Nouakchott, Bahmed Deuff continue son ascension étape après étape. Son travail et sa régularité avec le FC Nantes lui permettent aujourd’hui de franchir un nouveau palier en rejoignant le groupe A de la sélection mauritanienne. 

Cette convocation vient récompenser un parcours en constante évolution et confirme l’intérêt grandissant autour de son profil. Pour le FC Nantes, c’est aussi une forme de validation du travail réalisé au sein du centre de formation, historiquement l’un des plus réputés en France.

Un signal positif pour le FC Nantes

Dans un contexte encore flou autour du futur coach du FC Nantes, cette nouvelle apporte une note positive au club. Voir un jeune joueur s’imposer progressivement sur la scène internationale reste un signal encourageant pour la suite du projet nantais.

La suite dépendra désormais de sa capacité à confirmer ce potentiel, aussi bien en club qu’avec la sélection. Une nouvelle étape commence donc pour Bahmed Deuff, qui pourrait bien gagner en importance dans les mois à venir.

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