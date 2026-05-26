FC Nantes : l’IA fixe le prix de vente du club

Pour l’IA, le FC Nantes, qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, vaut actuellement moins de 100 millions d’euros.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs autour d’une possible vente du FC Nantes prennent de l’ampleur. Mais la situation du club des bords de l’Erdre s’est encore considérablement dégradée ces dernières semaines. Officiellement relégués en Ligue 2 à l’issue d’une saison catastrophique, les Canaris ont également vu leur dernier match de championnat face à Toulouse être interrompu après un envahissement de terrain de plusieurs supporters nantais à la Beaujoire. Une scène marquante qui illustre le climat de tension autour du FCN et qui pourrait également refroidir certains investisseurs potentiellement intéressés par un rachat du club. Dans ce contexte particulièrement instable, la question de la valeur actuelle du FC Nantes se pose plus que jamais. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quelle est la valeur actuelle du club nantais. Voici sa réponse.

Pour l’IA, le FC Nantes vaut actuellement entre 55 et 75 M€

Relégué en Ligue 2 à l’issue d’une saison catastrophique, le club des bords de l’Erdre voit forcément sa valeur marchande chuter sur le marché des investisseurs. Alors qu’une vente pouvait encore être estimée autour des 90 à 100 millions d’euros en Ligue 1, la descente dans l’antichambre du football français pourrait désormais faire tomber le prix du club dans une fourchette comprise entre 55 et 75 millions d’euros.

Malgré cette relégation, le FC Nantes conserve plusieurs atouts majeurs. Le club reste l’un des plus historiques du football français avec huit titres de champion de France, une identité forte, un public fidèle et un centre de formation reconnu. Même en Ligue 2, la marque FC Nantes conserve une certaine attractivité auprès d’éventuels investisseurs, notamment étrangers, grâce à son histoire et à son potentiel populaire.

La situation économique globale du football français pèse toutefois lourd dans ce dossier. La crise des droits TV, la baisse des revenus liés à la Ligue 1 et la nécessité probable de vendre plusieurs cadres lors du prochain mercato fragilisent considérablement la position du club. Ces derniers mois, plusieurs médias ont également évoqué les importantes sommes réinjectées par Waldemar Kita pour maintenir l’équilibre financier du FCN.

Dans ce contexte, un scénario autour d’une vente estimée entre 60 et 70 millions d’euros semble aujourd’hui le plus crédible, notamment si un repreneur accepte également de reprendre une partie des dettes et d’investir sportivement pour viser une remontée rapide en Ligue 1. En revanche, un maintien prolongé en Ligue 2 pourrait encore faire baisser la valeur du club nantais dans les prochaines saisons.