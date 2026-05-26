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OM Mercato : un ancien champion de Ligue 1 pour concurrencer Weah ?

Par William Tertrin - 26 Mai 2026, 20:40
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Le nom de Zeki Çelik revient avec insistance du côté de l’OM, alors que certains supporters imaginent déjà le Turc venir concurrencer ou doubler Timothy Weah la saison prochaine.

La rumeur n’est pas nouvelle, mais elle refait parler d’elle au moment où le mercato va ouvrir ses portes le 15 juin prochain. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters olympiens ont relancé l’idée d’un possible intérêt pour Zeki Çelik, le latéral droit de l’AS Roma, comme le rapporte le compte Peuple Olympien.

En effet, le profil de l’international turc pourrait correspondre à un besoin précis du club : renforcer le couloir droit et apporter une concurrence directe à Timothy Weah, installé cette saison comme un élément polyvalent entre le poste de piston et celui de latéral.

Un profil déjà ciblé par le passé

Ce n’est pas la première fois que le nom de Çelik circule à Marseille. En 2024 déjà, des pistes évoquaient un intérêt de l’OM pour le joueur formé à Istanbulspor et révélé au LOSC où il a remporté la Ligue 1 en 2021, avant son départ pour la Roma en 2022 contre environ 7 millions d’euros.

Son profil avait alors été étudié dans un contexte où l’OM cherchait déjà des solutions au poste de latéral droit, un secteur régulièrement ajusté lors des derniers mercatos. De plus, selon le rapport de Data Scout sur le joueur, le profil de Çelik correspond à 78% à celui de Weah, ce qui en fait d’autant plus une cible crédible pour animer ce couloir droit.

Une concurrence possible avec Weah

Arrivé à l’OM l’été dernier, Timothy Weah s’est rapidement imposé comme une option fiable dans le couloir droit, capable de dépanner à plusieurs postes et d’apporter de l’énergie dans les transitions. Mais dans un effectif appelé à jouer sur plusieurs tableaux, la question d’un doublon revient naturellement.

À ce stade, aucune information concrète ne confirme un contact récent entre l’OM et Zeki Çelik. La rumeur reste alimentée par les réseaux sociaux et les débats de supporters, mais le défenseur turc reste néanmoins un joueur suivi sur le marché européen, notamment grâce à son expérience en Serie A et en Ligue 1.

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