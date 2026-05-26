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OM Mercato : Abdelli a déjà trouvé preneur en Ligue 1 ! 

Par Bastien Aubert - 26 Mai 2026, 14:20
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Himad Abdelli (OM)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En échec depuis son arrivée à l’OM en janvier, Himad Abdelli (26 ans) pourrait rebondir dans un club de Ligue 1 qualifié en Ligue des Champions. 

Himad Abdelli pourrait déjà quitter l’OM cinq mois après son arrivée. Le milieu offensif de 26 ans n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la rotation marseillaise, au point que son avenir apparaît désormais très incertain avant même l’ouverture officielle du mercato estival.

Le LOSC prêt à relancer Abdelli ?

Et un club de Ligue 1 qualifié pour la prochaine Ligue des Champions surveille déjà sa situation. Selon Africafoot, le LOSC s’intéresse de près au profil d’Abdelli dans le cadre de sa reconstruction estivale. Le club nordiste cherche à renforcer son effectif avec des joueurs polyvalents et financièrement accessibles, capables d’apporter immédiatement sans déséquilibrer sa structure salariale. Dans ce contexte, Abdelli coche plusieurs cases. Sa qualité technique, sa capacité à évoluer dans plusieurs rôles au milieu et son expérience du championnat séduisent les recruteurs lillois, qui veulent construire un effectif plus dense pour gérer l’enchaînement Ligue 1 – Ligue des Champions.

Meïté aussi dans la balance ! 

Le LOSC privilégie désormais une stratégie jugée plus pragmatique sur le marché : des profils à forte utilité sportive mais avec un coût maîtrisé. Une approche qui explique également l’intérêt pour Bamo Meïté dans le cadre d’un possible prêt. Pour Abdelli, ce scénario pourrait représenter une véritable porte de sortie après une expérience marseillaise compliquée. Son temps de jeu limité et son manque d’impact depuis son arrivée ont progressivement réduit sa place dans les plans du club phocéen. À Marseille, un départ rapide n’est donc plus du tout exclu, surtout dans un contexte où l’OM cherche à rééquilibrer son effectif et à générer de la marge financière avant plusieurs gros mouvements estivaux.

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